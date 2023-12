Vợ Văn Hậu không che bụng, lộ vòng 2 lùm xùm trong ảnh mới

Sau lễ cưới, cuộc sống của "vợ chồng son" Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, netizen cũng đặt nghi vấn bà xã Đoàn Văn Hậu có "tin vui" với loạt dấu hiệu. Trong loạt ảnh mới nhất, vợ Đoàn Văn Hậu không còn lấy tay che vòng 2. Thay vào đó cô nàng tự tin khoe dáng, chiếc quai túi xách vắt qua eo để lộ đường cong nhô lên của bụng. Hành động này của Doãn Hải My khiến cư dân mạng đoán rằng, liệu cô nàng có đang ngầm khẳng định việc có tin vui? Đây không phải là lần đầu tiên, Doãn Hải My bị nghi mang thai. Thời gian này Văn Hậu cũng rất sát sao mỗi khi đi bên vợ, luôn có hành động bảo vệ và che chắn cho cô cẩn thận. Hải My cũng dần hình thành thói quen lấy tay đỡ hoặc che bụng từ sau khi kết hôn, dù trước đó nàng WAGs này rất ít có hành động tương tự. Bên cạnh đó, trong hình ảnh Giáng sinh mới đây người đẹp diện trang phục rộng, khéo léo che vòng eo con kiến vốn có. Trước đó nàng WAG lộ nhiều hint có em bé, thậm chí team qua đường còn bắt gặp vợ chồng Văn Hậu đi khám tại khoa phụ sản ở bệnh viện gần nhà của cặp đôi này. Hải My 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 5, hiện theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh. Ảnh: Tổng hợp

