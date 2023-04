Vợ trung vệ Vũ Tiến Long khoe dáng cực nóng với bikini

Diễm Quỳnh sinh năm 2002, đến từ Thanh Hóa, là vợ của trung vệ Vũ Tiến Long, đang làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Sở hữu vóc dáng gợi cảm cùng gu ăn mặc quyến rũ, ít ngờ cô nàng đã là mẹ 1 con. Mới đây, trong loạt ảnh đi biển được Diễm My đăng tải trên trang cá nhân nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích của cư dân mạng. Vợ Vũ Tiến Long mặc bikini 2 mảnh, phối với váy thủng lỗ ở bên ngoài theo phong cách bikini-cover. Cô vợ của hậu vệ người Thanh Hoá cũng luôn khiến chồng được "mát mặt" khi xuất hiện xinh đẹp bên cạnh anh. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Diễm Quỳnh thu hút không ít lượng tương tác từ người hâm mộ, bạn bè. Cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, gia đình, công việc, học hành của bản thân. Thân hình gái một con của vợ Vũ Tiến Long không khỏi khiến cho nhiều fan và bạn bè trầm trồ, thán phục khi cô lấy lại dáng cực nhanh sau sinh. Ngoài thời gian cho công việc, Diễm My dành thời gian chăm cô con gái đầu lòng để Tiến Long yên tâm tập luyện, thi đấu. Diễm My cũng thường xuyên đưa con tới sân Hàng Đẫy để cổ vũ CLB Hà Nội mỗi lần có trận đấu diễn ra. Diễm My được nhận xét là một trong những nàng WAGs nóng bỏng của bóng đá Việt Nam. Nếu Vũ Tiến Long gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai thì Diễm Quỳnh lại thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi tắn cùng đường nét gương mặt hài hòa, thanh tú. Trên trang cá nhân, vợ chồng Vũ Tiến Long thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên nhau. Không ít lời khen về nhan sắc của 2 vợ chồng Vũ Tiến Long.

