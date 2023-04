Lại bị “đào” lên chỉ trích, “hot girl ống nghiệm” Lan Thy uất nghẹn

Vài năm trước, trên mạng xã hội share rất nhiều bài đăng về Lan Thy ăn cắp chất xám của bạn tên Trần Gia Khôi để nộp lấy giải thưởng là học bổng đi Nhật. Sự việc lên cao trào khi cậu bạn vì uất ức mà đột quỵ. Rất nhiều lời đồn cho rằng, gia đình “hot girl ống nghiệm” lợi dụng quyền thế mà giúp cô quay bài thi. Sau vài năm sống trong tâm bão, mới đây, Lan Thy đã lên tiếng đính chính về các chuyện đó. “Hot girl ống nghiệm” chia sẻ cô không làm gì sai nên không cần giải thích nhưng mỗi năm cô đều bị dân mạng “đào” lên vì thế không chịu được đành phải lên tiếng. Đầu tiên, về việc các trang mạng, tài khoản đăng bài “phốt” Lan Thy bị gỡ là do cô đã làm việc với công an quận 5 để giải quyết. Sau đó, công an đã liên hệ với những người đăng bài, điều tra xác minh và xử lý theo luật dân sự. Tất cả bài đăng đã gỡ đều là do tự nguyện và người đăng thậm chí còn xin lỗi Lan Thy. Cô cũng phủ nhận về các tin đồn cha mẹ cô là quan chức và cho biết cha cô là giáo viên còn mẹ là người buôn bán nhỏ. Đặc biệt nhất, về việc “ăn cắp chất xám khiến bạn đột quỵ”, “hot girl ống nghiệm” bác bỏ tin đồn bao năm. Cô cho biết, dự án “Thiết bị tự động phát hiện và cảnh báo đột quỵ ở người" do cả cô và Gia Khôi phụ trách. Trong khi Khôi nghiên cứu, thiết kế và lắp ráp thiết bị thì Lan Thy phụ trách nghiên cứu nền tảng y sinh, tính năng, viết báo cáo và gửi cho giáo viên. Sau đó cả hai đạt giải Nhất, Khôi và Thy tách ra thực hành riêng vì cả hai có nhiều ý tưởng mâu thuẫn trong công việc. Nhưng cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Về phần mail dùng chung thì Lan Thy chia sẻ điều này hoàn toàn bịa đặt vì cả hai sử dụng mail cá nhân chứ không hề có mail chung nào cả. Lan Thy cũng cho biết, sự ra đi của Gia Khôi khiến cô đau lòng, nhưng nguyên nhân là do bệnh bẩm sinh dị dạng mạch máu não từ nhỏ chứ không phải bị đột quỵ do ăn cắp ý tưởng. Hiện tại câu chuyện về Lan Thy vẫn luôn là bài toán chưa có lời giải. Bởi thế, mỗi năm dân mạng cứ “đào” cô lên mà đàm tiếu. Sau thời gian du học ở Nhật Bản, Lan Thy đã quay về Việt Nam. Dù không thường xuyên cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội nhưng cũng có thể thấy, nhan sắc của “hot girl ống nghiệm” đã thay đổi khá nhiều sau 6 năm tham gia Đường lên đỉnh Olympia. Trên trang cá nhân, Lan Thy cũng để dòng giới thiệu như một mục tiêu sống đó là tận hưởng từng khoảnh khắc, làm việc chăm chỉ nhưng cũng phải chơi hết mình. Lan Thy bắt đầu theo đuổi phong cách dễ thương nhưng cũng trưởng thành cùng mái tóc sáng màu cá tính.

