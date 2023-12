Vợ trung vệ Duy Mạnh diện kimono đẹp không khác gái Nhật Bản

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ trung vệ Đỗ Duy Mạnh - Nguyễn Quỳnh Anh đăng tải bức ảnh check in với nụ cười tươi tắn khi hóa trang thành một cô gái Nhật Bản. Vợ Duy Mạnh cầm trên tay một chiếc quạt, tăng thêm vẻ đẹp dìu dàng. Với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, làn da trắng bóc, "công chúa béo" Quỳnh Anh nhận “mưa" lời khen từ phía cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, bà xã của Duy Mạnh có nhiều nét xinh dịu dàng không kém gì gái Nhật. Ngoài hình ảnh diện kimono, Quỳnh Anh còn đăng tải một vài khoảnh khắc khác khi check in tại Nhật Bản. Cô nàng thời gian qua chăm chỉ đi du lịch, check in nhiều cảnh đẹp ở Hàn Quốc, Nhật Bản,... Quỳnh Anh cùng chị gái là Huyền Mi đang cùng kinh doanh mỹ phẩm tại Hà Nội. Chuyến đi Nhật Bản lần này cô nàng "du hí" cùng chị gái. Quỳnh Anh là hậu phương vững chắc cho Duy Mạnh trong việc chăm sóc gia đình. Bà xã Duy Mạnh chỉ trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng, không tạo kiểu cầu kì. Nàng WAG nở nụ cười rạng rỡ, được khen ngợi bởi vẻ ngoài mộc mạc, dễ thương. Ngoài việc làm hậu phương vững chắc cho Duy Mạnh trong việc chăm sóc gia đình, cô còn nhạy bén, mát tay trong kinh doanh. Ảnh: FBNV

