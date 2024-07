Mê mẩn vườn hoa trước bảo tàng Van Gogh, khách được ngắt hoa về

Cách đây ít năm, bảo tàng Van Gogh tại Hà Lan đã tổ chức sự kiện đặc biệt, trồng 125.000 bông hoa hướng dương để tạo nên mê cung hoa tuyệt đẹp, nhân dịp khai trương sảnh mới. Du khách đến tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng những bông hoa rực rỡ mà còn có cơ hội mang về nhà những bông hoa đẹp nhất. (Ảnh: Pinterest) Gần đây, khi giai điệu ca khúc mang tên người cố họa sĩ được viral trên các nền tảng mạng xã hội, những hình ảnh về mê cung hoa hướng dương này được nhiều fan của Van Gogh chia sẻ lại. (Ảnh: Pinterest) Van Gogh muốn được biết tới là họa sĩ chuyên vẽ hoa hướng dương. Đối với ông, loại hoa này tượng trưng cho lòng biết ơn, niềm khát khao có được tính cách lạc quan, tràn đầy hy vọng. (Ảnh: Pinterest) Đây cũng là lý do trước cửa bảo tàng trung bày các tác phẩm cố họa sĩ trồng loại hoa này. (Ảnh: Pinterest) Những bức hình ghi lại cánh đồng hoa vàng rực khiến nhiều du khách xiêu lòng. (Ảnh: Pinterest) Bảo tàng Van Gogh tọa tại trung tâm thành phố Amsterdam xinh đẹp, lần đầu được mở cửa vào năm 1973. (Ảnh: Getty) Trong những ngày khai trương lối vào mới của bảo tàng, mê cung hoa hướng dương mở cửa miễn phí cho du khách vào tham quan. Tại đây, du khách có thể tự tay cắt hoa đem về. (Ảnh: Travel and Leisure) Tại các lối đi trong mê cung hoa hướng dương có khu trưng bày riêng bản sao những bức tranh nổi tiếng của danh họa Van Gogh. (Ảnh: Travel and Leisure) Toàn cảnh mê cung hoa hướng dương. (Ảnh: Nils Van Houts)

