Vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu xả ảnh tấm bé chuẩn tiểu thư

Mới đây, vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đăng tải ảnh bản thân thời bé, nhận nhiều lời khen. Trong ảnh, cô bé Doãn Hải My tạo dáng cùng cây vĩ cầm, lúc lại tựa đầu vào tay điệu đà. Từ trang phục váy bồng bềnh, cách thả tóc, đeo băng đô nữ tính đến gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, nụ cười ngây thơ, thanh thuần...Doãn Hải My nhanh chóng nhận lời khen. Vợ sắp cưới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu từ nhỏ đã toát lên khí chất tiểu thư Hà thành yêu kiều, dịu dàng. Qua thời gian, diện mạo của Doãn Hải My đã có sự thay đổi. Cô "dậy thì thành công" và ngày càng xinh đẹp. Doãn Hải My ở tuổi 22 gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, thân hình "đồng hồ cát" nóng bỏng với số đo ba vòng chuẩn chỉnh. Cô từng tham gia cuộc thi ''Hoa Hậu Việt Nam'' năm 2020, là thí sinh được đánh giá cao ngay từ những vòng đầu. Song vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu chỉ lọt top 10 chung cuộc và giành thêm giải thưởng "Người đẹp tài năng". Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, bảng thành tích học tập của cô cũng làm bao người trầm trồ. Cụ thể, người đẹp 12 năm đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0, thành thạo tiếng Trung,... Ngoài việc chơi tốt piano từ nhỏ, cô cũng có năng khiếu hát, vẽ và múa. Ảnh: FBNV

