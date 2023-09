Vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu có gia thế “khủng” ra sao?

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã chính thức cầu hôn bạn gái Doãn Hải My sau 3 năm yêu nhau và tìm hiểu. Nam cầu thủ vui mừng khi được bạn gái nhận lời. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được coi là cặp đôi trai tài gái sắc và được rất nhiều khán giả yêu mến. Doãn Hải My sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Trước khi trở thành người yêu Đoàn Văn Hậu, người đẹp được biết đến rộng rãi khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 10 đồng thời giành danh hiệu Người đẹp tài năng.Vợ sắp cưới Đoàn Văn Hậu cũng mới tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội cách đây không lâu. Với cư dân mạng, Doãn Hải My còn được chú ý đến vị trí “tiểu thư Hà thành” có thần thái sang chảnh, nhẹ nhàng. Được biết cả bố lẫn mẹ cô nàng đều làm kinh doanh và có công ty riêng. Ngoài ra gia đình cô còn đầu tư vào một nhà hàng ở vị trí đắc địa tại Hà Nội. Kể từ khi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu hẹn hò, bố mẹ người đẹp cũng thường xuyên có mặt trên sân đấu để cổ vũ chàng cầu thủ. Doãn Hải My sở hữu thân hình chuẩn với chiều cao 1m67, số đo 3 vòng là 78-56-89. Từ nhỏ, Hải My đã được bố mẹ chú trọng chuyện học tập và phát triển năng khiếu. Người đẹp thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và được bồi dưỡng nhiều tài lẻ khác như hát, múa, vẽ và chơi piano. Trong suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, Hải My đều đạt thành tích tốt, luôn là “con ngoan trò giỏi” trong mắt mọi người. Nhiều người cho rằng thần thái và sự tự tin của Doãn Hải My phần lớn được rèn giũa nhờ gia đình. Ảnh: FBNV

