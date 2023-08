Chỉ fan kiềm chế bạn trai nóng tính, bạn gái Đoàn Văn Hậu "10 điểm"

Mới đây trên trang cá nhân, Doãn Hải My đã mở mục hỏi đáp để giao lưu, trò chuyện với người hâm mộ. Trong loạt câu hỏi, người đẹp đã nhận về một thắc mắc gây chú ý từ fan: "Chị ơi nhiều khi em nóng tính quá em làm mất lòng nhiều người giờ lại thấy có lỗi quá". Khi trả lời fan, Doãn Hải My thẳng thắn thừa nhận bản thân là người khá nóng tính: "Cứ cố gắng nhớ rằng - Việc buông những lời lẽ gây tổn thương cũng như lấy dao cắt một nhát lên đối phương vậy. Trong phút chốc đó mình thấy hả hê; nhưng đối phương sẽ đau đớn, sẽ chảy máu, vết thương thậm chí để lại sẹo không bao giờ mờ... Nóng giận là bản năng, kiềm chế được nó là bản lĩnh. Mình nên cố gắng làm người bản lĩnh. Chị nghĩ rằng việc nhận thức được mình nóng tính, mình sai đã là bước đầu của con đường thay đổi rồi đó. Việc thay đổi sẽ phải từ từ, đừng nóng vội nha. Tới giờ chị cũng chưa làm được một cách tốt 100% việc này mà". Bạn gái Đoàn Văn Hậu nói thêm. Thông qua cách bày tỏ quan điểm về cách kiềm chế sự nóng tính, đa số khán giả đều đồng tình với màn ứng xử đầy tinh tế từ phía Doãn Hải My. Nhiều người còn cho rằng điều này có thể khiến Đoàn Văn Hậu luôn "mê mệt", hết mực yêu chiều bạn gái kém tuổi". Doãn Hải My được nhiều khán giả nhận xét ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ sau khi công khai chuyện tình cảm với Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được kỳ vọng sẽ sớm về chung một nhà trong thời gian sắp tới

Mới đây trên trang cá nhân, Doãn Hải My đã mở mục hỏi đáp để giao lưu, trò chuyện với người hâm mộ. Trong loạt câu hỏi, người đẹp đã nhận về một thắc mắc gây chú ý từ fan: "Chị ơi nhiều khi em nóng tính quá em làm mất lòng nhiều người giờ lại thấy có lỗi quá". Khi trả lời fan, Doãn Hải My thẳng thắn thừa nhận bản thân là người khá nóng tính: "Cứ cố gắng nhớ rằng - Việc buông những lời lẽ gây tổn thương cũng như lấy dao cắt một nhát lên đối phương vậy. Trong phút chốc đó mình thấy hả hê; nhưng đối phương sẽ đau đớn, sẽ chảy máu, vết thương thậm chí để lại sẹo không bao giờ mờ... Nóng giận là bản năng, kiềm chế được nó là bản lĩnh. Mình nên cố gắng làm người bản lĩnh. Chị nghĩ rằng việc nhận thức được mình nóng tính, mình sai đã là bước đầu của con đường thay đổi rồi đó. Việc thay đổi sẽ phải từ từ, đừng nóng vội nha. Tới giờ chị cũng chưa làm được một cách tốt 100% việc này mà". Bạn gái Đoàn Văn Hậu nói thêm. Thông qua cách bày tỏ quan điểm về cách kiềm chế sự nóng tính, đa số khán giả đều đồng tình với màn ứng xử đầy tinh tế từ phía Doãn Hải My. Nhiều người còn cho rằng điều này có thể khiến Đoàn Văn Hậu luôn "mê mệt", hết mực yêu chiều bạn gái kém tuổi". Doãn Hải My được nhiều khán giả nhận xét ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ sau khi công khai chuyện tình cảm với Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được kỳ vọng sẽ sớm về chung một nhà trong thời gian sắp tới