Vợ Quế Ngọc dù 2 con đẹp "mòn con mắt", ai ngắm cũng khen

Dương Thùy Phương (sinh năm 1995) là bà xã của thủ quân tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải. Cô từng là gương mặt nổi tiếng ở TP Vinh, Nghệ An và giành giải Hoa khôi Đại học Vinh năm 2018. Ở ngoài đời, Thùy Phương gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Trong bộ ảnh chụp cùng gia đình được Quế Ngọc Hải đăng tải trên trang cá nhân cách đây ít lâu, cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi sắc vóc quyến rũ của Thùy Phương. Dù cô đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Thùy Phương ngày càng đẹp mặn mà. Gương mặt và vóc dáng của cô gần như không có quá nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Khá nhiều chị em thắc mắc về bí quyết giữ dáng của vợ đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Không chỉ toàn tâm dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ và kinh doanh riêng, Thùy Phương còn rất chú trọng trong việc làm đẹp và giữ gìn vóc dáng. Dù bận bịu đến đâu, cô cũng dành 30 phút - 1 tiếng để tập thể dục. Trong đó, bài tập gập bụng là cách giúp đánh tan mỡ vòng 2 nhanh chóng được bà xã Quế Ngọc Hải thường xuyên áp dụng. Vào những dịp đi chơi cùng gia đình, Thùy Phương cũng dành thời gian để đi bộ quanh khu nghỉ dưỡng hoặc chạy bộ trên máy để tiêu hao calo trong cơ thể. Khi có thời gian rảnh rỗi, Quế Ngọc Hải cũng tập thể dục cùng vợ với những bài cơ bản như plank, squat. Thùy Phương từng ví von ông xã như một PT (HLV cá nhân). Nhờ có sự hỗ trợ của chồng, cô càng có quyết tâm giảm cân, giữ dáng. Do thường xuyên vận động, lại sở hữu tạng người không dễ tăng cân, vợ Quế Ngọc Hải không cần áp dụng chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Cô chỉ hạn chế ăn tinh bột vào buổi tối.

Dương Thùy Phương (sinh năm 1995) là bà xã của thủ quân tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải. Cô từng là gương mặt nổi tiếng ở TP Vinh, Nghệ An và giành giải Hoa khôi Đại học Vinh năm 2018. Ở ngoài đời, Thùy Phương gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Trong bộ ảnh chụp cùng gia đình được Quế Ngọc Hải đăng tải trên trang cá nhân cách đây ít lâu, cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi sắc vóc quyến rũ của Thùy Phương. Dù cô đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Thùy Phương ngày càng đẹp mặn mà. Gương mặt và vóc dáng của cô gần như không có quá nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Khá nhiều chị em thắc mắc về bí quyết giữ dáng của vợ đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Không chỉ toàn tâm dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ và kinh doanh riêng, Thùy Phương còn rất chú trọng trong việc làm đẹp và giữ gìn vóc dáng. Dù bận bịu đến đâu, cô cũng dành 30 phút - 1 tiếng để tập thể dục. Trong đó, bài tập gập bụng là cách giúp đánh tan mỡ vòng 2 nhanh chóng được bà xã Quế Ngọc Hải thường xuyên áp dụng. Vào những dịp đi chơi cùng gia đình, Thùy Phương cũng dành thời gian để đi bộ quanh khu nghỉ dưỡng hoặc chạy bộ trên máy để tiêu hao calo trong cơ thể. Khi có thời gian rảnh rỗi, Quế Ngọc Hải cũng tập thể dục cùng vợ với những bài cơ bản như plank, squat. Thùy Phương từng ví von ông xã như một PT (HLV cá nhân). Nhờ có sự hỗ trợ của chồng, cô càng có quyết tâm giảm cân, giữ dáng. Do thường xuyên vận động, lại sở hữu tạng người không dễ tăng cân, vợ Quế Ngọc Hải không cần áp dụng chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt. Cô chỉ hạn chế ăn tinh bột vào buổi tối.