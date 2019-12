Sau tin đồn phá thai, bạn gái Phan Văn Đức khoe ảnh cưới đẹp như mơ

Giữa tháng 11/2019, Phan Văn Đức công khai hẹn hò với "hot girl mầm non" Nhật Linh sau những rùm beng tình cảm với Ngọc Nữ. Cả hai cũng nhanh chóng dính tin đồn kết hôn vào tháng 1 tới khi Nhật Linh chia sẻ hình ảnh chụp trong studio ảnh cưới. Mới đây, bạn gái Phan Văn Đức chính thức hé lộ những bức ảnh cưới đẹp như mơ trên trang Instagram cá nhân. Tuy nhiên không bức ảnh nào lộ mặt chú rể. Dù không quá cầu kỳ trong trang điểm cũng như trang phục váy cưới nhưng Nhật Linh vẫn xinh đẹp tinh khôi xứng anh "hot girl mầm non" được cộng đồng mạng đặt cho từ lâu. Theo một số nguồn tin, đám cưới của Phan Văn Đức và Nhật Linh sẽ được tổ chức vào tháng 1/2020, đúng vào ngày mùng 6 tết âm lịch. Cách đây không lâu, Nhật Linh từng đăng tải hình ảnh trong studio ảnh cưới cùng Phan Văn Đức khiến người hâm mộ đoán già đoán non về một tương lai về chung một nhà của cả hai. Dù chính thức hẹn hò chưa được bao lâu nhưng cặp đôi cầu thủ - hot girl này liên tục dính vào những rùm beng không đáng có. Ngọc Nữ, bạn gái cũ của Phan Văn Đức từng đăng tải nội dung đoạn nói chuyện được cho là giữa cô và cầu thủ Nghệ An, trong đó Phan Văn Đức dùng những lời lẽ cực kỳ gay gắt, khó nghe. Nhật Linh mới đây cũng đã đáp trả cực gắt trên mạng xã hội khi bị cho là quỵt tiền, bị ném mắm tôm vào người buộc phải chuyển trường, phẫu thuật thẩm mỹ và phá thai như cơm bữa. Đáp lại tin đồn này, Nhật Linh cho hay nếu có bằng chứng thì ngồi xuống nói chuyện, còn nếu không bớt soi mói vào đời tư của cô và bạn trai cầu thủ. Xem thêm clip: U23 Việt Nam - Phan Văn Đức cưới vợ hot girl, ngày cưới đến rất gần - Nguồn: Youtube

