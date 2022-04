Vợ Lộc Fuho và loạt thị phi khiến netizen tranh cãi không ngớt

Từ một hiện tượng mạng hay đi bình luận dạo, Lộc Fuho trở thành YouTuber kiêm “thầy dạy phụ hồ online” và thu hút sự chú ý cực lớn của netizen. Trước độ hot của "hiện tượng mạng" Lộc Fuho, Kim Thủy - vợ anh chàng đương nhiên cũng nhận được vô số sự quan tâm. Gần đây nhất, vợ chồng Lộc Fuho nhận về nhiều chú ý sau khi tậu thành công chiếc ô tô đầu tiên. Bên cạnh những lời chúc mừng, một vài netizen "cà khịa" Kim Thủy rằng: "Lấy được cái máy (ám chỉ khả năng kiếm tiền - PV) cả nhà đổi đời hẳn em ha". Trước tin đồn này, vợ Youtuber Lộc Fuho đã phải làm video phân trần rằng ba mẹ cô chưa nhờ đỡ được chồng cô chút nào mà ngược lại, cả hai vợ chồng còn phải nhờ đỡ ba mẹ mới đúng. Ngoài ra, nhiều netizen lại cho rằng Kim Thủy "ăn bám", "lợi dụng" Lộc Fuho sau khi anh chàng nổi tiếng. Trước những lùm xùm không hay đó, vợ Lộc Fuho một lần nữa phải bật khóc và lên mạng giải thích lý do. Cô cho hay do Lộc Fuho chưa nhập hộ khẩu về đây nên mua xe không đứng tên được. Đây không phải lần đầu tiên Kim Thủy vướng phải những thị phi, cô nàng cũng từng gây tranh cãi vì trò "troll" chồng hơi lố. Cụ thể, Kim Thủy thực hiện đoạn video ghi lại cảnh thông báo chuẩn bị làm đơn ly hôn với Lộc Fuho. Lý do vì Lộc Fuho có thói quen xấu là nghiến răng trong lúc ngủ. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, cư dân mạng phát hiện đây thực chất chỉ là video Kim Thủy muốn troll chồng việc ly hôn và xem phản ứng của chồng. Một lần khác nữa, bà xã Lộc Fuho lại gây tranh cãi vì video quay lén nhằm mục đích thử lòng chồng. Sau khi xem xong đoạn video, nhiều người tỏ ra không đồng tình trước vì tình huống này kém duyên chứ không hài hước. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Bất ngờ Lộc phụ hồ thông báo sắp kết hôn, Mạc Văn Khoa sắm nhà cưới vợ - Nguồn: SaoStar

