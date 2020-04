Vợ hai Minh Nhựa khoe nhan sắc, ngày càng giống “hot girl mặt rắn”

Thời gian gần đây, vợ hai Minh Nhựa là Mina Phạm nhiều lần khiến cộng đồng mạng phải hết hồn vì những bức ảnh selfie của bản thân. Nhan sắc của cô trông kỳ lạ, thô cứng khác hẳn trước kia. Đôi mắt to một cách bất thường, sống mũi cao thẳng tắp và phần cằm nhọn hoắt của bà xã Minh Nhựa khiến nhiều người liên tưởng đến các "hot girl mặt rắn" của Trung Quốc. "Ôi càng ngày nhìn càng sợ thế nhỉ. Trước không phải xinh xuất sắc nhưng trông cũng trẻ trung, ưa nhìn cơ mà. Không hiểu nổi gu thẩm mỹ của người giàu nữa", "Nếu mà dao kéo thật thì phẫu thuật quá thất bại luôn, tiền mất tật mang" - Dân mạng bình luận. Nhiều người đặt ra nghi vấn liệu có phải mới đây, Mina Phạm đã đi tân trang lại nhan sắc hay không. Bởi cô được biết đến với khuôn mặt khá phúng phính chứ không gầy gò và dài như hiện nay. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nhan sắc lạ của vợ Minh Nhựa là kết quả của việc giảm cân, trang điểm và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh quá đà. Mina Phạm vốn dĩ nổi tiếng là một người lạm dụng photoshop, chỉnh ảnh quá lố nên việc sở hữu khuôn mặt lạ lẫm chẳng có gì đáng bàn. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đăng tải những hình ảnh với biểu cảm cứng như tượng sáp. Thay vì trang điểm nhẹ nhàng, trẻ trung như trước kia thì bà mẹ hai con bắt đầu làm quen với phong cách make up đậm, nhấn nhiều vào đôi mắt. Cách ăn mặc và tạo dáng của Mina Phạm cũng khác rất nhiều so với trước kia. Thời gian gần đây, cô còn bắt đầu sử dụng mạng xã hội Tik Tok khiến dân mạng ngỡ ngàng. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng Mina Phạm vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Cô sở hữu hơn 66.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Trên trang cá nhân của mình, vợ hai đại gia Minh Nhựa thường xuyên đăng tải hình ảnh bản thân kèm trạng thái về triết lý cuộc sống, bài học hôn nhân,... Mối quan hệ của cô và con gái cả của Minh Nhựa nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng. Có nhiều tin đồn cho rằng cả hai bằng mặt không bằng lòng với nhau. Mời quý độc giả xem thêm clip: Minh Nhựa đón vợ bằng dàn xe sang ở sân bay - Nguồn: Youtube

