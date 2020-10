Vợ hai đại gia Minh Nhựa và những lần khiến MXH xôn xao

Mina Phạm - vợ hai của Minh Nhựa dù không tham gia nghệ thuật những cũng khá đình đám trên MXH. Sau vụ bỏ đi vì nghi chồng ngoại tình, "quý bà" này còn khiến nhiều người chú ý nhờ những lần hoạt động của mình, điển hình như việc dùng ảnh đi mượn của một nữ blogger du lịch đến từ Australia. Khoảng tháng 10/2019, vợ hai đại gia Minh Nhựa bị dân mạng tố "mượn" ảnh của fashion blogger nước ngoài để ghép mình vào. Thậm chí, tất cả những bức ảnh này đều được Mina Phạm cho vào album có tên "I love travel" như đó là ảnh của cô tự đi, tự chụp. Dưới màn bóc phốt này, dân tình đã để lại vô số bình luận ngạc nhiên bởi dù gì cũng làm dâu nhà giàu, Mina Phạm làm vậy có kì quá không? Bởi với tiềm lực tài chính của đại gia Minh Nhựa có thể giúp vợ hai của mình đặt chân đến những nơi du lịch đỉnh cao của thế giới vô cùng dễ dàng. Theo mốc thời gian có thể thấy bài đăng đã xuất hiện từ trước khi dân mạng phát hiện ra màn mượn ảnh của Mina Phạm. Nhưng rõ ràng với khả năng chỉnh sửa thần sầu của Mina Phạm, những dòng mô tả này lại hợp tình hợp lý hơn bao giờ hết. Sau vụ bị bóc phốt mượn ảnh của blogger du dịch, Mina Phạm lại tiếp tục khiến báo chí tốn giấy mực khi phát hiện ra bức ảnh nhan sắc của cô có phần thay đổi. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, vợ hai Minh Nhựa đăng tải một bức hình chụp tự sướng cùng dòng trạng thái: "Thực ra để mà nói cho công bằng mình không đẹp gái gì cả, mình chỉ đẹp lão thế thôi". Thế nhưng điểm khiến mọi người chú ý đến lại là vòng 1 to bất thường của Mina Phạm. Cách đó không lâu, Mina Phạm cùng đăng tải một bức hình trong trang phục váy bó sát, ép vòng 1 ngồn ngộn khiến người xem phải nín thở. Theo suy đoán của dân mạng, dể có một vòng ngực đẹp như vậy nếu Mina Phạm không can thiệp thẩm mỹ cũng phải cần đến những dụng cụ hỗ trợ. Sau khi đăng tải bức hình với vòng 1 đẫy đà lạ lẫm, bà xã Minh Nhựa liên tục chụp hình với những tư thế, trang phục quyến rũ, khoe được ba vòng nóng bỏng. Trước đó, Mina Phạm là người sở hữu thân hình khá mảnh khảnh với vòng 1 không phải dạng to lớn gì. Trong một số bức hình có thể thấy rõ, dù diện những trang phục sexy thì ngực của cô nàng cũng vẫn lặn mất tăm. Mời quý độc giả xem video: Top những siêu xe cực khủng của đại gia Minh Nhựa - Nguồn: Saostar

Mina Phạm - vợ hai của Minh Nhựa dù không tham gia nghệ thuật những cũng khá đình đám trên MXH. Sau vụ bỏ đi vì nghi chồng ngoại tình, "quý bà" này còn khiến nhiều người chú ý nhờ những lần hoạt động của mình, điển hình như việc dùng ảnh đi mượn của một nữ blogger du lịch đến từ Australia. Khoảng tháng 10/2019, vợ hai đại gia Minh Nhựa bị dân mạng tố "mượn" ảnh của fashion blogger nước ngoài để ghép mình vào. Thậm chí, tất cả những bức ảnh này đều được Mina Phạm cho vào album có tên "I love travel" như đó là ảnh của cô tự đi, tự chụp. Dưới màn bóc phốt này, dân tình đã để lại vô số bình luận ngạc nhiên bởi dù gì cũng làm dâu nhà giàu, Mina Phạm làm vậy có kì quá không? Bởi với tiềm lực tài chính của đại gia Minh Nhựa có thể giúp vợ hai của mình đặt chân đến những nơi du lịch đỉnh cao của thế giới vô cùng dễ dàng. Theo mốc thời gian có thể thấy bài đăng đã xuất hiện từ trước khi dân mạng phát hiện ra màn mượn ảnh của Mina Phạm. Nhưng rõ ràng với khả năng chỉnh sửa thần sầu của Mina Phạm, những dòng mô tả này lại hợp tình hợp lý hơn bao giờ hết. Sau vụ bị bóc phốt mượn ảnh của blogger du dịch, Mina Phạm lại tiếp tục khiến báo chí tốn giấy mực khi phát hiện ra bức ảnh nhan sắc của cô có phần thay đổi. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, vợ hai Minh Nhựa đăng tải một bức hình chụp tự sướng cùng dòng trạng thái: "Thực ra để mà nói cho công bằng mình không đẹp gái gì cả, mình chỉ đẹp lão thế thôi". Thế nhưng điểm khiến mọi người chú ý đến lại là vòng 1 to bất thường của Mina Phạm. Cách đó không lâu, Mina Phạm cùng đăng tải một bức hình trong trang phục váy bó sát, ép vòng 1 ngồn ngộn khiến người xem phải nín thở. Theo suy đoán của dân mạng, dể có một vòng ngực đẹp như vậy nếu Mina Phạm không can thiệp thẩm mỹ cũng phải cần đến những dụng cụ hỗ trợ. Sau khi đăng tải bức hình với vòng 1 đẫy đà lạ lẫm, bà xã Minh Nhựa liên tục chụp hình với những tư thế, trang phục quyến rũ, khoe được ba vòng nóng bỏng. Trước đó, Mina Phạm là người sở hữu thân hình khá mảnh khảnh với vòng 1 không phải dạng to lớn gì. Trong một số bức hình có thể thấy rõ, dù diện những trang phục sexy thì ngực của cô nàng cũng vẫn lặn mất tăm. Mời quý độc giả xem video: Top những siêu xe cực khủng của đại gia Minh Nhựa - Nguồn: Saostar