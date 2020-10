Vợ hai đại gia Minh Nhựa và những lần bị CĐM soi mói

Mina Phạm là vợ hai của Minh Nhựa, họ kết hôn được 8 năm và có 2 người con chung Dù không tham gia showbiz nhưng cô cũng khá đình đám trên MXH. Sau vụ bỏ đi vì nghi chồng ngoại tình, "quý bà" này còn khiến nhiều người chú ý nhờ những lần hoạt động của mình, điển hình như việc dùng ảnh đi mượn của một nữ blogger du lịch đến từ Australia. Khoảng tháng 10/2019, vợ hai đại gia Minh Nhựa bị dân mạng tố "mượn" ảnh của fashion blogger nước ngoài để ghép mình vào. Cụ thể, Mina Phạm dường như đã dùng ảnh của một tài khoản khá nổi tiếng có tên @taramilktea sau đó xoá người đi và photoshop hình mình lên. Rất nhiều người đã chỉ ra điểm trùng hợp đến bất ngờ trong khung cảnh của Mina Phạm và @taramilktea. Ngoài ra, dân tình còn phát hiện ra là bên cạnh sở thích du lịch khắp thế giới bằng photoshop, Mina còn có một thú vui khác là đăng ảnh với caption so deep. Những caption ảnh của vợ 2 Minh Nhựa không chỉ sâu sắc mà còn rất dài. Nhiều bài đăng của cô nàng chỉ thấy chữ không là chứ chẳng khác gì một bài văn. Dân mạng đã phát hiện ra có lần, Mina Phạm đã dùng cả 1 đoạn văn dài từ cuốn sách "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi" nhưng không ghi nguồn hay chú thích là sưu tầm. . Ngoài ra, các caption cũng đều có câu chữ khá quen thuộc thường được các fanpage đăng tải. Mina cũng là một người nghiện selfie bằng app đến nỗi người ta khó lòng mà nhận ra cô trong ảnh cam thường và ảnh đã qua 7749 lớp filter màu mè. Mina không hẳn là chỉ thay đổi nhan sắc do dùng app mà hình như, vợ 2 Minh Nhựa đã nhờ cậy đến dao kéo hoặc tiêm filler (chất làm đầy) để níu giữ tuổi xuân. Trong những bức ảnh ở sân bay do phóng viên chụp, Mina lộ rõ khuôn mặt với làn da đã lão hoá khá nhiều, nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên, ở một số tấm ảnh khác, cô nàng lại có làn da rất sáng khoẻ thậm chí còn căng bóng. Đôi má phúng phính cũng làm cho nhiều người đặt nghi vấn rằng Mina đã tiêm má baby để có được vẻ đẹp hiện tại. Hiện tại, nhan sắc của Mina vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Top những siêu xe cực khủng của đại gia Minh Nhựa - Nguồn: SaoStar

