Vợ Đoàn Văn Hậu khoe chân dài gợi cảm trong ảnh cưới

Mới đây, hậu trường ảnh cưới chụp tại studio của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được hé lộ. Trong đó, nhan sắc cô dâu Doãn Hải My được nhận xét "10 điểm không có nhưng"Vợ sắp cưới Đoàn Văn Hậu diện váy ôm khoe đường cong cơ thể cuốn hút, đôi chân dài miên man. Một số khoảnh khắc cặp đôi dành cử chỉ thân mật cho nhau làm người hâm mộ thích thú. Thiết kế váy cưới ôm bó sát giúp bà xã Văn Hậu khoe vòng 1 gợi cảm, vòng 2 đầy đặn. Giữa nghi vấn có tin vui trước thềm đám cưới, Doãn Hải My tự tin khoe vóc dáng đồng hồ cát trong ảnh cưới. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới tại Thái Bình vào ngày 11/11 và tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 26/11. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi cầu thủ - nàng WAGs đẹp nhất nhì làng bóng đá. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ nhiều triển vọng và được đánh giá cao trong đội tuyển, còn Doãn Hải My là người đẹp thuộc top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Vào tháng 9 vừa qua, Đoàn Văn Hậu đã cầu hôn Doãn Hải My. Đây được coi là trái ngọt của cặp đôi sau thời gian dài hẹn hò bí mật. Ảnh: Tổng hợp

