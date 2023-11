Vợ Đoàn Văn Hậu “bóc giá” gương mặt, đáp trả tin đồn thẩm mỹ

Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu là một trong những mỹ nhân được netizen - đặc biệt là hội fan bóng đá chú ý nhất những ngày qua. Trong đám cưới với Đoàn Văn Hậu vào ngày 11/11, Doãn Hải My gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện với diện mạo xinh đẹp như công chúa. Râm ran khắp nơi là tin đồn cô tác động dao kéo để có gương mặt thon gọn hơn khi so sánh ảnh của Hải My hiện tại với 3 năm trước. Tuy nhiên, netizen tìm lại trong một video trước đây, vợ Đoàn Văn Hậu đã tự bóc cái giá phải trả cho nhan sắc xinh đẹp của mình. Theo đó, người đẹp Hà thành khẳng định cả môi, mắt, mũi hay má lúm đồng tiền của cô đều không tốn đồng nào. Có thể nói, vẻ đẹp của bà xã Đoàn Văn Hậu là hoàn toàn tự nhiên và không hề có tác động của phẫu thuật thẩm mỹ. Việc cô nàng ngày càng xinh đẹp là nhờ sự chăm sóc tốt bản thân và theo thời gian. Doãn Hải My thừa hưởng nhiều nét đẹp nhất từ mẹ. Cô xuất hiện cạnh mẹ trông như 2 chị em. Người đẹp tài năng Hoa hậu Việt Nam 2020 chẳng những nổi tiếng khi sở hữu vòng eo "con kiến" 55 cm mà còn có làn da mịn màng trong mướt và không chút tì vết như da em bé. Người đẹp không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, học vấn tốt mà còn xuất thân từ gia thế khủng khiến nhiều cô gái phải ganh tị. Ngày 26/11 Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tiếp tục tổ chức lễ cưới tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Thời điểm này cả hai đang tất bật chuẩn bị để chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của mình. Ảnh: Tổng hợp

