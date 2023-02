Vợ chồng Xoài Non tung ảnh ngọt như mía trước thềm Valentine

Xoài Non và Xemesis là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi tiếng của làng giải trí Việt. Sau khi về chung một nhà, cả hai không vội có con mà dành thời gian để tận hưởng cuộc sống hôn nhân mặn nồng. Khởi động chuỗi ngày ngập tràn “cẩu lương” khi Valentine sắp tới, mới đây Xoài Non và Xemesis tung bộ ảnh mừng ngày đặc biệt này làm quà tặng khán giả. Bộ ảnh ngọt như mía lùi này cũng là những hình ảnh chung đôi đầu tiên của cả hai sau 5 năm yêu nhau. Bộ ảnh mới của hot girl Xoài Non và chồng đại gia khiến các fan của cặp đôi vô cùng thích thú. Khi đứng cạnh ông xã, Xoài Non chọn những trang phục thanh lịch nhưng không kém phần ngọt ngào nhưng bớt cắt xẻ táo bạo khoe hình thể như thường thấy. Nhan sắc cực phẩm như lai Tây của hot girl sinh năm 2002 nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Sánh đôi bên vợ trẻ, Xemesis cũng cực lịch lãm, không chênh lệch quá nhiều. Mặc dù chênh lệch nhau 13 tuổi nhưng cả hai dường như không có khoảng cách, ở bên nhau đều bộc lộ sự “lầy lội”, đáng yêu khiến dân tình thích thú. Được biết, Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018 và tháng 2/20219, nam streamer chính thức công khai mối quan hệ với hot girl sinh năm 2k2. Đến năm 2020, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng đám cưới siêu hoành tráng, lộng lẫy. Từ khi yêu đến khi cưới, Xoài Non luôn được ông xã cưng chiều, đáp ứng mọi nhu cầu nên cô giống hệt một nàng công chúa. Ảnh: FBNV

