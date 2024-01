Vợ chồng Đoàn Văn Hậu đi cưới, nàng WAG lộ vóc dáng hoài nghi

Mới đây, vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu tới dự lễ cưới của người mẫu, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên và nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô Hà Nội. Trong khi Đoàn Văn Hậu mặc áo phông đơn giản thì Doãn Hải My dịu dàng với tà áo dài cách tân. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra rằng, diện đồ rộng thùng thình như thế này không phải phong cách của Doãn Hải My. Nhìn ở góc chụp toàn cảnh còn có thể thấy, Doãn Hải My như thể tăng cân. Gương mặt của cô nàng tròn xoe dù đã được tóc che đi ít nhiều. Kể từ đám cưới thế kỷ với chàng hậu vệ người Thái Bình, người đẹp liên tục bị cư dân mạng soi dấu hiệu bầu bí. Trước đó trong lễ ăn hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My mặc áo dài rộng và lộ vòng 2 lùm xùm khi ngồi ăn. Phong cách ăn mặc của cô nàng từ ưu ái các thiết kế croptop khoe vòng eo con kiến nay kín bưng và toàn mặc giấu bụng. Doãn Hải My của ngày trước và bây giờ rõ ràng có chút khác biệt trong phong cách ăn mặc. Chuyện Doãn Hải My bầu bí hay không cho đến nay chính chủ vẫn chưa lên tiếng công nhận. Thời gian này Văn Hậu cũng rất sát sao mỗi khi đi bên vợ, luôn có hành động bảo vệ và che chắn cho cô cẩn thận. Nhiều cư dân mạng cho rằng Doãn Hải My đã có tin vui chỉ là chưa muốn công khai mà thôi. Ảnh: Tổng hợp

Mới đây, vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu tới dự lễ cưới của người mẫu, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên và nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô Hà Nội. Trong khi Đoàn Văn Hậu mặc áo phông đơn giản thì Doãn Hải My dịu dàng với tà áo dài cách tân. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra rằng, diện đồ rộng thùng thình như thế này không phải phong cách của Doãn Hải My. Nhìn ở góc chụp toàn cảnh còn có thể thấy, Doãn Hải My như thể tăng cân. Gương mặt của cô nàng tròn xoe dù đã được tóc che đi ít nhiều. Kể từ đám cưới thế kỷ với chàng hậu vệ người Thái Bình, người đẹp liên tục bị cư dân mạng soi dấu hiệu bầu bí. Trước đó trong lễ ăn hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My mặc áo dài rộng và lộ vòng 2 lùm xùm khi ngồi ăn. Phong cách ăn mặc của cô nàng từ ưu ái các thiết kế croptop khoe vòng eo con kiến nay kín bưng và toàn mặc giấu bụng. Doãn Hải My của ngày trước và bây giờ rõ ràng có chút khác biệt trong phong cách ăn mặc. Chuyện Doãn Hải My bầu bí hay không cho đến nay chính chủ vẫn chưa lên tiếng công nhận. Thời gian này Văn Hậu cũng rất sát sao mỗi khi đi bên vợ, luôn có hành động bảo vệ và che chắn cho cô cẩn thận. Nhiều cư dân mạng cho rằng Doãn Hải My đã có tin vui chỉ là chưa muốn công khai mà thôi. Ảnh: Tổng hợp