Việt Nam thắng Malaysia, bạn gái Đoàn Văn Hậu bị mỉa mai

Tối 27/12, Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 3 - 0 trước Đội tuyển Malaysia. Lối đá bóng có phần thô bạo của Đoàn Văn Hậu khiến mạng xã hội có những ý kiến trái chiều. Sau trận đấu người hâm mộ Việt vào trang cá nhân của cầu thủ Đoàn Văn Hậu phản ứng. Nhiều ý kiến khuyên hậu vệ này bớt đá xấu, bỏ tật vung chỏ vào mặt đối thủ. Không chỉ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My cũng vô tình vướng phải "tai bay vạ gió" vì màn trình diễn trên sân cỏ của bạn trai. Cụ thể, trên trang cá nhân của bạn gái Đoàn Văn Hậu không ít netizen để lại bình luận mỉa mai, chê trách chàng cầu thủ. Dẫu vậy Hải My hay Văn Hậu chưa lên tiếng về sự việc lần này. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Cả hai quen nhau thông qua lời giới thiệu của người thân trong gia đình. Sau khi công khai, cả hai vướng tin đồn chuẩn bị kết hôn, song người trong cuộc sau đó lên tiếng phủ nhận. Kể từ khi công khai hẹn hò, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên khoe ảnh tình tứ bên đối phương. Đó có thể là những bức hình mới toanh hoặc là ảnh cũ được chụp cách đây khá lâu rồi và giờ mới công khai. Nhìn ảnh cả 2 ôm ấp ngọt ngào trong mọi khoảnh khắc, ai cũng bày tỏ ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp, xuýt xoa trước ngoại hình đẹp cả đôi. Doãn Hải My được cho là sở hữu nhan sắc dịu dàng, thuần khiết nhưng không kém phần hiện đại, trẻ trung. Doãn Hải My 20 tuổi, có chiều cao 1,69 m, số đo hình thể 78-56-89 cm. Ngoại hình đẹp của cô được khen tương xứng với Đoàn Văn Hậu. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú cùng thân hình nóng bỏng, Doãn Hải My còn có thành tích học tập đáng nể. Ảnh: Tổng hợp

