Vẻ đẹp sắc nét của hot girl vô danh mặt đẹp nhất thế giới

Germaine là hot girl người Venezuela gây chú ý khi lọt vào bảng xếp hạng “100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2021” do TC Candler đề xuất. Được biết, gái xinh Venezuela sinh năm 1999. Cô được biết đến với tư cách TikToker, người mẫu Instagram, ca sĩ. Thời điểm cô lọt top gương mặt đẹp nhất thế giới, tên tuổi cô nàng chưa thực sự nổi tiếng. Từ sự kiện này mà Germaine càng được biết đến nhiều hơn. Dù chiều cao không quá nổi bật, chỉ 1m62 nhưng gương mặt xinh đẹp cùng hình thể cân đối khiến hot girl TikTok thu hút sự chú ý. Nàng thơ này nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc ấn tượng, vừa có nét ngây thơ vừa gợi cảm. Germaine hút hồn người nhìn với gương mặt đẹp như búp bê, đôi mắt to sáng. Được nhiều người tìm kiếm và yêu thích trong thời gian ngắn, hiện tại, lượt theo dõi trên trang Instagram của Germaine đã tăng lên nhanh chóng. Hiện tại cô đang sở hữu 881 ngàn người theo dõi trên IG, gần 2 triệu theo dõi trên kênh TikTok. So với những cô gái Nam Mỹ nóng bỏng, Germaine quyến rũ theo cách riêng. Mọi khoảnh khắc khoe vóc dáng của cô đều được khen ngợi hết lời. Cô có dáng người mảnh mai cùng gương mặt đậm tính thời trang, vòng eo thon gọn tạo đường cong cơ thể. Điểm gây ấn tượng rõ nét là sống mũi cao cùng đôi mắt sâu màu nâu thu hút của cô. Ảnh: IGNV

