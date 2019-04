Vẻ đẹp bốc lửa của nữ DJ Ukraine đang chơi nhạc ở Hà Nội

Alexandra Rud (sinh năm 1993) là nữ DJ gốc châu Âu hiện thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ Hà Nội. Cô nàng đến từ thành phố Zaporizhia - cách thủ đô Kiev của Ukraine 900km về phía Đông. Nhờ gương mặt xinh như búp bê và thân hình nóng bỏng không kém người mẫu, nữ DJ 9X này trở nên cực hot trong giới trẻ Hà thành. Loạt ảnh xinh đẹp của Alexandra Rud sau khi được một Fanpage đăng tải được đông đảo dân mạng chú ý. Nữ DJ nóng bỏng này nhận được không ít lời khen ngợi bởi gương mặt xinh như thiên thần và thân hình bốc lửa. Alexa đã sống ở Việt Nam được 2 năm và vừa đặt chân đến Hà Nội cách đây 1 tháng. Cô nàng đang theo đuổi công việc DJ chuyên nghiệp tại đây. Trước khi tới Hà Nội làm DJ, Alexa sống và làm việc tại Hải Phòng. Những ngày đầu đến Việt Nam, Alexa gặp không ít khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Đến Hà Nội, cô còn có một mục tiêu quan trọng là học thêm tiếng Việt. Alexandra Rud chia sẻ, bạn bè Việt Nam rất hòa đồng, thân thiện, đã giúp đỡ cô không ít trong cả công việc và cuộc sống. Alexandra Rud từng làm cô giáo dạy piano, dạy vẽ và múa cho học sinh ở một số trường quốc tế. Alexandra Rud muốn ở lại Việt Nam lâu dài, cô quyết định theo học DJ. Vì từng có 15 năm học đàn piano nên khi học làm DJ cô nàng tiếp thu rất nhanh. DJ ALEXANDRA TẠI 💝#5IVE BEER CLUB💝 COME 5IVE GET HIGH - Nguồn: @youtube

Alexandra Rud (sinh năm 1993) là nữ DJ gốc châu Âu hiện thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ Hà Nội. Cô nàng đến từ thành phố Zaporizhia - cách thủ đô Kiev của Ukraine 900km về phía Đông. Nhờ gương mặt xinh như búp bê và thân hình nóng bỏng không kém người mẫu, nữ DJ 9X này trở nên cực hot trong giới trẻ Hà thành. Loạt ảnh xinh đẹp của Alexandra Rud sau khi được một Fanpage đăng tải được đông đảo dân mạng chú ý. Nữ DJ nóng bỏng này nhận được không ít lời khen ngợi bởi gương mặt xinh như thiên thần và thân hình bốc lửa. Alexa đã sống ở Việt Nam được 2 năm và vừa đặt chân đến Hà Nội cách đây 1 tháng. Cô nàng đang theo đuổi công việc DJ chuyên nghiệp tại đây. Trước khi tới Hà Nội làm DJ, Alexa sống và làm việc tại Hải Phòng. Những ngày đầu đến Việt Nam, Alexa gặp không ít khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Đến Hà Nội, cô còn có một mục tiêu quan trọng là học thêm tiếng Việt. Alexandra Rud chia sẻ, bạn bè Việt Nam rất hòa đồng, thân thiện, đã giúp đỡ cô không ít trong cả công việc và cuộc sống. Alexandra Rud từng làm cô giáo dạy piano, dạy vẽ và múa cho học sinh ở một số trường quốc tế. Alexandra Rud muốn ở lại Việt Nam lâu dài, cô quyết định theo học DJ. Vì từng có 15 năm học đàn piano nên khi học làm DJ cô nàng tiếp thu rất nhanh. DJ ALEXANDRA TẠI 💝#5IVE BEER CLUB💝 COME 5IVE GET HIGH - Nguồn: @youtube