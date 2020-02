Văn Thanh kêu gọi like fanpage, Xuân Trường gọi hội vào "chọi đá"

Mới đây, trên Facebook, Văn Thanh chia sẻ một một bài viết với nội dung kêu gọi người hâm mộ like và tương tác với fanpage chính thức của anh đồng thời hy vọng trong thời gian sắp tới, anh vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Thế nhưng ngay bên dưới bài viết, đồng đội của anh là Xuân Trường ngay lập tức có mặt để "ném đá hội nghị". Trong khi Vũ Văn Thanh đang cật lực kêu gọi người hâm mộ ủng hộ trang fanpage chính chủ của anh chàng thì Lương Xuân Trường lại cho rằng người hâm mộ nên báo cáo trang này vì đây là trang giả mạo. Không dừng lại ở đó, cầu thủ quê Tuyên Quang tag luôn cả "thánh lầy" Đức Huy vào để hỗ trợ. Bị đồng đội trêu đùa, Văn Thanh không biết phải nói gì hơn là một câu cảm thán đầy vẻ bất lực. Có vẻ như anh chàng đã quá quen với tình cảnh này và biết rằng "im lặng là vàng".Văn Thanh và Xuân Trường là đôi bạn thân, cả hai cùng trưởng thành tại lò đào tạo HAGL và sánh vai ở nhiều cấp đội tuyển quốc gia. Tại VCK U23 Châu Á 2018, cặp đôi góp công giúp đội tuyển U23 Việt Nam làm lên kỳ tích. Mối quan hệ giữa các cầu thủ cùng khoác áo CLB HAGL từ lâu đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi họ luôn yêu thương, bảo vệ nhau như anh em trong cùng một gia đình. Văn Thanh từng chia sẻ, Xuân Trường là người anh chàng cực kỳ yêu mến và thân thiết. Thời gian bị stress, áp lực, chính Trường "híp" là người bên cạnh tâm sự, động viên Văn Thanh vượt qua khó khăn. Mới đây, khi Xuân Trường đang điều trị chấn thương tại Hàn Quốc, Văn Thanh đã mặc áo của đồng đội ra sân tập đồng thời ngọt ngào nhắn gửi: "You always stand by me" (Tạm dịch: Bạn luôn ở bên cạnh tôi) khiến người hâm mộ thích thú. Văn Thanh và Xuân Trường thường xuyên cùng nhau "tạo nét", cover những ca khúc trên mạng xã hội với giọng cả lệch tông khiến người hâm mộ cười bò. Hiện tại, Xuân Trường vẫn đang điều trị chấn thương tại Hàn Quốc và sẽ tái xuất ở lượt về V.League 2020. Xem thêm clip: Xuân Trường, Văn Thanh hát ''Một nhà'', clip full gây sốt | HAGL Media - Nguồn: Youtube

