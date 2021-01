Văn Hậu diện vest chuẩn "soái ca", Hải My có động thái tương tác

Là em út trong dàn cầu thủ cực phẩm của đội tuyển Việt Nam nhưng Đoàn Văn Hậu lại sở hữu chiều cao “khủng” nhất trong đội (1m85). Sở hữu vóc dáng thu hút cùng gương mặt điển trai, cầu thủ gốc Thái Bình có một lượng fan girl "hùng hậu" trong cả đời thường lẫn trên mạng xã hội. Mới đây, cầu thủ Đoàn Văn Hậu vừa có động thái thu hút sự chú ý của đông đảo hội chị em trên mạng xã hội. Cụ thể anh đăng một bức hình ăn bận lịch lãm, chỉn chu lên Instagram cá nhân. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã liên tục nhận về hàng ngàn lượt like, bình luận. Vì quá lâu rồi mới lại được thấy Văn Hậu “lên đồ” nên dân tình đã không ngừng thi nhau cảm thán và khen ngợi hết lời Khen là vậy nhưng netizen cũng rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn Doãn Hải My. Có người thậm chí còn tỏ ra phấn khích khi thấy Doãn Hải My vào tương tác với bức hình của chàng cầu thủ: "Mới 10s đã thấy Doãn Hải My like rồi". Văn Hậu khi diện vest thì bảnh bao và lịch lãm, còn khi diện những trang phục đời thường thì cũng cool ngầu không kém. Văn Hậu cực điển trai, cool ngầu trong loạt ảnh đời thường Kể từ sau khi trở về từ Hà Lan, Văn Hậu vẫn phải tập luyện để phục hồi chấn thương gặp phải. Dù vậy, ngoài thời gian tập phục hồi, Văn Hậu cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống cá nhân lên trang Instagram của mình. Cách đây chưa lâu, Văn Hậu dính tin đồn hẹn hò với thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 có tên Doãn Hải My. Loạt bằng chứng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được dân mạng tìm ra nhưng chính chủ vẫn chưa chịu lên tiếng công khai mối quan hệ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Gặp gỡ TOP 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, hé lộ món ăn ưa thích của 3 nàng hậu - Nguồn: VTV24

