"Bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu dính lời nguyền nhờ bạn chụp ảnh

Mới đây, " bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My vừa chia sẻ một bức ảnh bị bạn “hại” trên story của Instagram. Trong một buổi tối đi dạo quanh thành phố, Doãn Hải My đã tranh thủ nhờ bạn check-in giùm nhưng đến khi xem lại ảnh thì phải tá hỏa thốt lên: “... Không biết người ta chụp mình hay chụp cây???” Xem bức ảnh được Doãn Hải My đăng tải, dù tạo dáng rõ chuẩn, gương mặt xinh lung linh nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà bạn của cô nàng lại lấy nét vào... cây. Nhưng Doãn Hải My cũng không phải quá buồn dù bị bạn “dìm” nhưng nhan sắc và thần thái của "bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu cũng nhận vô vàn lời khen từ fan. Doãn Hải My, sinh năm 2001, cô nàng gây chú ý khi lọt vào Top 10 Hoa Hậu Việt Nam, dù không có chiều cao nổi bật và thần thái tự tin mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Trên Instagram, Doãn Hải My là một trong những cái tên được dân tình đặc biệt quan tâm bởi phong cách ăn mặc giản dị, thanh lịch. Hải My không chỉ được chú ý vì là gương mặt nổi bật trong top 10 Hoa Hậu Việt Nam, cô còn đang "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Dù bị netizen soi ra cả rổ hint hẹn hò nhưng Hải My và Văn Hậu vẫn chưa chịu lên tiếng xác nhận. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My không thiếu những khoảnh khắc đời thường dễ thương. Cách đây chưa lâu, Hải My cho đăng tải bức ảnh thử váy cưới, dân tình được dịp "nhắc nhẹ" cô nàng công khai mối quan hệ với Văn Hậu. Dù chưa chính thức lên tiếng về mối nhưng dân tình luôn "chấm hóng" mọi động thái giữa Hải My và Văn Hậu. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Gặp gỡ TOP 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, hé lộ món ăn ưa thích của 3 nàng hậu - Nguồn: VTV24

Mới đây, " bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My vừa chia sẻ một bức ảnh bị bạn “hại” trên story của Instagram. Trong một buổi tối đi dạo quanh thành phố, Doãn Hải My đã tranh thủ nhờ bạn check-in giùm nhưng đến khi xem lại ảnh thì phải tá hỏa thốt lên: “... Không biết người ta chụp mình hay chụp cây???” Xem bức ảnh được Doãn Hải My đăng tải, dù tạo dáng rõ chuẩn, gương mặt xinh lung linh nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà bạn của cô nàng lại lấy nét vào... cây. Nhưng Doãn Hải My cũng không phải quá buồn dù bị bạn “dìm” nhưng nhan sắc và thần thái của "bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu cũng nhận vô vàn lời khen từ fan. Doãn Hải My, sinh năm 2001, cô nàng gây chú ý khi lọt vào Top 10 Hoa Hậu Việt Nam, dù không có chiều cao nổi bật và thần thái tự tin mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Trên Instagram, Doãn Hải My là một trong những cái tên được dân tình đặc biệt quan tâm bởi phong cách ăn mặc giản dị, thanh lịch. Hải My không chỉ được chú ý vì là gương mặt nổi bật trong top 10 Hoa Hậu Việt Nam, cô còn đang "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Dù bị netizen soi ra cả rổ hint hẹn hò nhưng Hải My và Văn Hậu vẫn chưa chịu lên tiếng xác nhận. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My không thiếu những khoảnh khắc đời thường dễ thương. Cách đây chưa lâu, Hải My cho đăng tải bức ảnh thử váy cưới, dân tình được dịp "nhắc nhẹ" cô nàng công khai mối quan hệ với Văn Hậu. Dù chưa chính thức lên tiếng về mối nhưng dân tình luôn "chấm hóng" mọi động thái giữa Hải My và Văn Hậu. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Gặp gỡ TOP 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, hé lộ món ăn ưa thích của 3 nàng hậu - Nguồn: VTV24