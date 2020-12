Thăm em trai "bạn gái tin đồn", Đoàn Văn Hậu lộ mối quan hệ

Một trong những tin đồn hẹn hò được nhiều người quan tâm và mong được xác nhận nhất năm 2020 có lẽ thuộc về Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Sau khi tìm được 1001 bằng chứng từ bé xíu đến to đùng, dân tình cứ háo hức chờ "bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu và chàng cầu thủ công khai nhưng rất tiếc là cho tới nay, cả hai vẫn quyết định im ỉm. Mới đây này, người ta lại vừa thấy Văn Hậu thể hiện mối quan hệ thân thiết với người đẹp Hoa hậu Việt Nam theo cách rất riêng. Trong bức ảnh mới nhất Văn Hậu đăng trên Instagram, anh chàng đã chụp chung với Doãn Hoàng Minh - em trai ruột của Doãn Hải My. Hoàng Minh vừa gặp chút chuyện dẫn đến việc bị gãy chân. Có lẽ chính vì vậy mà Văn Hậu đã cất công đến thăm. Nhìn động thái của Văn Hậu mọi người không khỏi gật gù, nếu quả thực tin đồn hẹn hò là đúng thì chàng cầu thủ đúng là một "anh rể" cực tâm lý và tình cảm. Với những bằng chứng từ trước đến nay không thể phủ nhận được sự thật rằng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nói riêng cũng như gia đình bạn gái tin đồn nói chung cực thân. Trước đó Văn Hậu và Hải My cũng bị phát hiện có những động thái khá trùng hợp trên trang cá nhân. Thậm chí, Văn Hậu và Hải My cũng bị phát hiện rủ nhau đăng hình cùng chỗ - chỉnh ảnh cùng tone Doãn Hải My tuy chỉ dừng chân ở Top 10 nhưng cô nàng gây chú ý không kém các thí sinh đoạt giải cao khác nhờ vào nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp, duyên dáng. Sự nổi tiếng của Doãn Hải My ngoài việc cô tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam, mà còn đến từ tin đồn là "bạn gái tin đồn" Đoàn Văn Hậu. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Gặp gỡ TOP 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, hé lộ món ăn ưa thích của 3 nàng hậu - Nguồn: VTV24

