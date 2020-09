Tưởng "búp bê sống" mới nổi, ai ngờ nhìn kĩ hóa "người ấy" của Karik

Thời gian qua, khá nhiều gương mặt đẹp được ví như " búp bê sống" xuất hiện trên MXH khiến nhiều người phải bỏ thời gian ngắm nhìn. Điểm chung của các cô nàng như vậy là mắt to, môi đỏ, sống mũi cao và làn da trắng sứ. Điển hình trong số các cô gái thời gian qua nổi tiếng trên MXH với nhan sắc được ví như "búp bê sống" có cô bạn tên Phan Thị Phương Uyên (nickname Bella), hiện đang sinh sống ở TP HCM và làm việc trong một thẩm mỹ viện. Tưởng rằng Phương Uyên là gương mặt mới nổi nhưng sâu chuỗi lại, nhiều người phát hiện cô bạn chính là bạn gái của Karik - HLV của Rap Việt. Cũng chính Phương Uyên là cái tên duy nhất được Karik theo dõi trên trang cá nhân Instagram. Theo nhiều người nhận xét, Bella sở hữu nét đẹp pha trộn giữa dịu dàng như Ulzzang Hàn lẫn một chút quyến rũ, cá tính. Bên cạnh những lời khen, một số ý kiện lại cho rằng nhan sắc của Bella kém vẻ tự nhiên vì can thiệp của dao kéo. Không chỉ có gương mặt đẹp, Bella còn khiến dân tình “ngất” vì sở hữu body quá khủng với số đo 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh". Bella sở hữu nhan sắc tựa "búp bê sống", bảo sao Karik ngày càng chìm đắm trong tình yêu, sẵn sàng kệ cả thế giới để theo dõi mình nàng trên trang Instagram cá nhân. Trong những khoảnh khắc hậu trường chưa qua chỉnh sửa, gương mặt của Bella vẫn trông khá xinh xắn, tự nhiên hơn nhiều so với ảnh Instagram. Trên Instagram, Bella thường chia sẻ khoảnh khắc với tạo hình khá “chanh xả”, cầu kỳ và không kém phần “xuất sắc”. Bella cũng thường xuyên có những chuyến đi du lịch sang chảnh, xuất hiện bên tự tậu xế hộp, đồ hiệu đắt đỏ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Việt Nam "top 4" Hoa hậu búp bê thế giới - Nguồn: KÊNH VTC1

