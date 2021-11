Từng bị người thương chê, cô gái giảm cân xinh đẹp không tưởng

Lưu Ngọc Khánh (sinh năm 1999, quê Hải Dương) là cô gái gây chú ý với hành trình giảm cân, "lột xác" rất thành công. Theo những gì cô nàng chia sẻ, lý do để cô "lột xác" ngoại hình là từ những lời chê bai khá khó nghe của crush về thân hình của mình. Đó là lý do để Ngọc Khánh có thêm động lực giảm cân. Trước đây, Ngọc Khánh từng nặng 70kg, khi đó cô tròn 20 tuổi. Vì luôn nghĩ đang độ tuổi ăn uống nên cô vô tư, không để ý nhiều đến ngoại hình. Năm lớp 10 là thời kỳ Khánh béo đỉnh điểm. Đến 1 ngày, cô gái mới ngỡ ngàng khi đi mua quần áo mà thử không vừa bộ nào. Thậm chí, thêm cú sốc là lời nói phũ phàng của crush chê bai ngoại hình của cô nên Khánh đau khổ, buồn bã suốt một thời gian dài. Từ những lý do đó, cô gái Hải Dương quyết tâm phải thay đổi, bắt đầu hành trình giảm cân để có được thân hình đẹp. Nhìn sắc vóc xinh đẹp như hot girl hiện tại không ai nghĩ được trong quá khứ Ngọc Khánh từng nặng đến 70 kg khi tròn 20 tuổi. Hành trình giảm cân của Ngọc Khánh bắt đầu với việc tập gym. Đi kèm tập luyện, Ngọc Khánh còn có chế độ ăn với một thực đơn hợp lý, kết hợp với những bài tập đốt mỡ, tăng cơ. Những gì cô nàng nhận được sau khi giảm cân thành công xứng đáng với công sức bỏ ra. Ngọc Khánh tự tin hơn, luôn thu hút được sự chú ý khi đến chỗ đông người. Chia sẻ lên MXH về quá trình giảm cân khá gian nan của mình, Ngọc Khánh nhận về không ít lời khen ngợi. Hội chị em cũng không quên xin bí quyết của Khánh để có được thân hình đẹp, thon gọn mà vẫn khỏe khoắn. Thành công bước đâu nhờ giảm cân thành công của cô gái Hải Dương chính là sự tự tin, cô nàng thoả thích diện những bộ cánh điệu đà và ngày càng trở nên xinh đẹp. Ngọc Khánh tự tin làm nhiều điều mình thích, cuộc sống của cô trở nên bận rộn, vui tươi hơn trước rất nhiều. Hiện tại, Ngọc Khánh sở hữu vóc dáng mình hạc xương mai, đặc biệt là vòng eo con kiến của cô luôn gây sức hút mạnh mẽ mọi lúc mọi nơi. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

