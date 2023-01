"Tự sướng" khoe body trong thang máy, hội chị em bỗng nổi tiếng

Ở thời đại công nghệ số phát triển, nhất là xu hướng các trang mạng xã hội đang trở thành trào lưu của giới trẻ. Nhu cầu tự sướng, khoe ảnh của hội chị em ngày càng cao và địa điểm được lựa chọn đó là trong thang máy. Khá nhiều trong số đó đã nổi lên như cồn với danh xưng hot girl thang máy do bị một người nào đó chụp lén do thần thái và phong cách ăn mặc cũng như body quá xuất chúng. Các hot girl Việt cũng bỗng nhiên được chú ý nhờ những tấm hình chụp ảnh tự sướng trong thang máy. Thực ra không có nguyên tắc nào về phong cách khi các hot girl chụp ảnh check-in trong thang máy, miễn là bạn đủ...đẹp. "Hot girl tạp hóa" Hàn Hằng cũng từng nhận được sự chú ý với shoot hình tự nhiên như thế này trong thang máy. Tuy nhiên, thang máy là nơi công cộng, đông người ra vào nên các cô gái cũng cần chú ý đến vấn đề trang phục. Bạn không nên mặc quá ngắn hay quá hở vì điều này sẽ gây bất tiện cho chính bạn và những người xung quanh. Bên cạnh những trường hợp ăn diện có phần thiếu chỉn chu còn có người bị soi mói quá mức khi đi thang máy dù họ không mặc hở. Một người dùng webiste hỏi đáp Zhihu của Trung Quốc từng chia sẻ cô bị những người đàn ông trong thang máy nhìn chằm chằm vì mặc áo quây và váy ngắn. Sau đó, bạn trai của cô đã phải đứng lên phía trước che chắn để hạn chế ánh nhìn phản cảm của người đàn ông nọ.. Hay có những vụ quấy rối trong thang máy và nam giới thường đổ lỗi cho phụ nữ, nhưng trang phục kín hay hở của họ hoàn toàn không phải là lý do cho lời bao biện.

Ở thời đại công nghệ số phát triển, nhất là xu hướng các trang mạng xã hội đang trở thành trào lưu của giới trẻ. Nhu cầu tự sướng, khoe ảnh của hội chị em ngày càng cao và địa điểm được lựa chọn đó là trong thang máy. Khá nhiều trong số đó đã nổi lên như cồn với danh xưng hot girl thang máy do bị một người nào đó chụp lén do thần thái và phong cách ăn mặc cũng như body quá xuất chúng. Các hot girl Việt cũng bỗng nhiên được chú ý nhờ những tấm hình chụp ảnh tự sướng trong thang máy. Thực ra không có nguyên tắc nào về phong cách khi các hot girl chụp ảnh check-in trong thang máy, miễn là bạn đủ...đẹp. "Hot girl tạp hóa" Hàn Hằng cũng từng nhận được sự chú ý với shoot hình tự nhiên như thế này trong thang máy. Tuy nhiên, thang máy là nơi công cộng, đông người ra vào nên các cô gái cũng cần chú ý đến vấn đề trang phục. Bạn không nên mặc quá ngắn hay quá hở vì điều này sẽ gây bất tiện cho chính bạn và những người xung quanh. Bên cạnh những trường hợp ăn diện có phần thiếu chỉn chu còn có người bị soi mói quá mức khi đi thang máy dù họ không mặc hở. Một người dùng webiste hỏi đáp Zhihu của Trung Quốc từng chia sẻ cô bị những người đàn ông trong thang máy nhìn chằm chằm vì mặc áo quây và váy ngắn. Sau đó, bạn trai của cô đã phải đứng lên phía trước che chắn để hạn chế ánh nhìn phản cảm của người đàn ông nọ.. Hay có những vụ quấy rối trong thang máy và nam giới thường đổ lỗi cho phụ nữ, nhưng trang phục kín hay hở của họ hoàn toàn không phải là lý do cho lời bao biện.