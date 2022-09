Sao biển Phú Quốc từng bị du khách "hành hạ" ra sao?

Mới đây mạng xã hội Facebook lại một lần nữa dậy sóng với các bức ảnh chụp nhóm du khách 3 người (1 nam, 2 nữ) dùng hàng chục con sao biển phơi trên đá rồi chụp ảnh. Đôi nam nữ thản nhiên bắt sao biển cầm trên tay rồi chụp ảnh "tự sướng" như để khoe chiến tích… tàn phá thiên nhiên của mình. Những bức ảnh du khách tự sướng" bên xác hàng chục con sao biển được cho là đã lan truyền từ cách đây vài ngày. Hiện tại, hình ảnh trên trang cá nhân của các nhân vật trong nhóm du khách đã bị gỡ bỏ. Những hình ảnh này sau khi chia sẻ lên MXH đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc, xuất hiện nhiều bình luận chỉ trích. Trước đó hot girl An Vy từng bị chỉ trích khi khoe những bức ảnh chụp cùng sao biển Phú Quốc. Cô nàng đã vô tư bày sao biển xung quanh rồi chụp ảnh, thậm chí còn cầm nắm sao biển để tạo dáng. Ngay lập tức, hành động vô ý thức này của An Vy đã bị nhiều cư dân mạng lên án, chỉ trích. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ với những hình ảnh của hot girl An Vy. Đoạn clip một nam du khách đang bắt sao biển ở Rạch Vẹm (Phú Quốc) cũng từng là chủ đề gây bàn tán. Anh chàng này xếp chúng lên bờ, căn chỉnh vị trí để chuẩn bị chụp ảnh. Nhiều người bức xúc trước hành động thiếu ý thức của nam du khách. Bởi trước đó nhiều sự việc tương tự cũng gây ồn ào khi nhiều du khách tới Rạch Vẹm bắt sao biển lên bờ chụp ảnh, để phơi nắng khiến loài này chết khô. Mặt khác, nhiều ý kiến cũng cho rằng chính quyền nên có tấm bảng nhắc nhở, cấm du khách bắt sao biển lên chụp hình. Được biết, những con sao biển là sinh vật sống dưới nước, chỉ sinh tồn được 10 giây khi bị nhấc lên khỏi mặt nước. Vậy nên nếu thiếu hiểu biết hay cố tình cầm sao biển lên bờ thì những du khách sẽ vô tình giết chúng. Ảnh: Tổng hợp

