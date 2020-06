“Tứ đại mỹ nhân” trường Báo lên sóng lập tức chiếm cảm tình

Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 2001) đăng quang Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền tối ngày 16/6 vừa qua. Cô nàng là sinh viên năm thứ nhất khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khánh Linh hiện giữ chức vụ Phó bí thư lớp Xã hội học K39. Nữ sinh từng là cựu sinh viên THPT Chu Văn An (Hà Nội), 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điểm trung bình năm lớp 12 của Khánh Linh là 8.6. Cô có sở thích hoạt động ngoại khóa, hoạt động thiện nguyện, muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; đi du lịch để khám phá truyền thống, phong tục tập quán của từng vùng miền. Nữ sinh Vũ Thị Thu Hương sinh năm 2001 cũng là cái tên được chú ý tại trường Báo chí, cô nàng sở hữu nhan sắc giống hot girl Hàn Quốc với chiếc kính cận dễ thương. Nổi tiếng với những hình ảnh ngay từ buổi đầu làm hồ sơ nhập học, Thu Hương nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng nhờ khuôn mặt đáng yêu cùng phong cách thời trang trẻ trung, năng động.Nữ sinh trường Báo đến từ Hà Nội thường xuyên cho đăng tải những hình ảnh vô cùng xinh xắn cả trong cuộc sống thường ngày lẫn quá trình học tập của mình. Cao Thu Trang (sinh năm 2001) là cựu học sinh THPT Yên Hòa (Hà Nội). Cô bạn hiện là sinh viên ngành Báo in của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thu Trang là người mẫu ảnh thời trang ở Hà Nội, đồng thời cũng hay tham gia quay TVC, phim ngắn ngay từ hồi mới học lớp 11 nhờ sở hữu gương mặt ăn ảnh. Đỗ Thùy Trang, sinh năm 1999, đến từ Hải Dương. Trang đang là sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài nhiếp ảnh, make up, cô còn đam mê nhảy múa. Thùy Trang hiện là thành viên đội vũ đạo của trường đại học. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ sinh trường làng đạt 27,5 điểm thi khối C - Nguồn: Nghệ An TV

Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 2001) đăng quang Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền tối ngày 16/6 vừa qua. Cô nàng là sinh viên năm thứ nhất khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khánh Linh hiện giữ chức vụ Phó bí thư lớp Xã hội học K39. Nữ sinh từng là cựu sinh viên THPT Chu Văn An (Hà Nội), 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điểm trung bình năm lớp 12 của Khánh Linh là 8.6. Cô có sở thích hoạt động ngoại khóa, hoạt động thiện nguyện, muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; đi du lịch để khám phá truyền thống, phong tục tập quán của từng vùng miền. Nữ sinh Vũ Thị Thu Hương sinh năm 2001 cũng là cái tên được chú ý tại trường Báo chí, cô nàng sở hữu nhan sắc giống hot girl Hàn Quốc với chiếc kính cận dễ thương. Nổi tiếng với những hình ảnh ngay từ buổi đầu làm hồ sơ nhập học, Thu Hương nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng nhờ khuôn mặt đáng yêu cùng phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Nữ sinh trường Báo đến từ Hà Nội thường xuyên cho đăng tải những hình ảnh vô cùng xinh xắn cả trong cuộc sống thường ngày lẫn quá trình học tập của mình. Cao Thu Trang (sinh năm 2001) là cựu học sinh THPT Yên Hòa (Hà Nội). Cô bạn hiện là sinh viên ngành Báo in của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thu Trang là người mẫu ảnh thời trang ở Hà Nội, đồng thời cũng hay tham gia quay TVC, phim ngắn ngay từ hồi mới học lớp 11 nhờ sở hữu gương mặt ăn ảnh. Đỗ Thùy Trang, sinh năm 1999, đến từ Hải Dương. Trang đang là sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài nhiếp ảnh, make up, cô còn đam mê nhảy múa. Thùy Trang hiện là thành viên đội vũ đạo của trường đại học. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ sinh trường làng đạt 27,5 điểm thi khối C - Nguồn: Nghệ An TV