Trọn vẹn khoảnh khắc ngọt ngào của An Nguy và người tình đồng tính

An Nguy mang thai là một trong những thông tin hot nhất mạng xã hội hôm nay (25/12). Người ngồi bên cạnh nữ vlogger trong khoảnh khắc cô thông báo việc mang bầu chính là người tình đồng giới có tên Alex. Người tình đồng giới của cô có tên Alex (tên đầy đủ Alexandra Nguyễn) là người Mỹ gốc Việt. Đôi trẻ quen nhau từ khi còn là du học sinh. Bên nhau nhiều năm, vlogger An Nguy và người tình đồng giới có không ít khoảnh khắc tình bể bình. An Nguy và Alex thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ quan tâm đặc biệt. Đôi trẻ này từng công khai đeo nhẫn đôi, khẳng định chủ quyền. An Nguy và Alex bị đồn hẹn hò từ năm 2017. Cả 2 cũng nhiều lần công khai những bức ảnh tình tứ bên đối phương. Đến năm 2018, sau scandal giữa An Nguy - Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng, đôi trẻ hạn chế đăng ảnh chung. Thậm chí cả An Nguy và Alex còn theo dõi rồi bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Hiện Alex không còn theo dõi An Nguy trên trang cá nhân mà chỉ follow duy nhất tài khoản của em bé. Câu chuyện An Nguy mang thai và người bên cạnh là Alex trở thành tâm điểm chú ý trên MXH. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngắm vẻ đẹp không tuổi, như vừa 20 của hot vlogger An Nguy - Nguồn: YAN News

