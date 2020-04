Vừa "comeback" trong clip mới, An Nguy được dân mạng khen hết lời

Mới đây, vlogger đình đám một thời An Nguy bất ngờ quay trở lại với clip mới. Mặc dù chia sẻ về vấn đề "thầm kín" nhưng cô nàng lại có cách trò chuyện cởi mở, thẳng thắn. Bên dưới phần bình luận, nhiều dân mạng nhận xét rằng đây là chủ đề mà rất ít người đề cập tới nhưng lại cực kỳ cần thiết, bổ ích cho giới trẻ. Bên cạnh nội dung thì nhan sắc của An Nguy cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Dù đã 33 tuổi nhưng dường như vlogger đình đám vẫn rất trẻ trung, không hề thay đổi so với thời điểm mới nổi tiếng. Có thể thấy, cô trang điểm khá kỹ càng và sử dụng app chỉnh sửa ảnh. So sánh với hình ảnh vlogger An Nguy hồi mới nổi tiếng có thể thấy nhan sắc của cô trường tồn theo thời gian, không hề già đi. Khác biệt ở đây phải chăng là cô nàng đầu tư hình ảnh hơn, chịu khó trang điểm và ăn vận gọn gàng mà thôi. "Chị xinh quá, bao nhiêu năm rồi vẫn nhan sắc ấy, vẫn cách nói chuyện cực kỳ thẳng thắn nhưng duyên dáng ấy, đúng là tượng đài vlogger", "Hy vọng các thế hệ vlogger đời đầu sẽ quay trở lại chứ giờ toàn bà Tân với chả NTT xem phát nhàm" - Dân mạng bình luận. An Nguy (SN 1987) là một trong những vlogger đời đầu có tiếng, từng là bạn gái của Toàn Shinoda. Cô gây ấn tượng bởi cách nói chuyện dí dỏm, đáng yêu. Hiện tại, An Nguy đang sinh sống tại Mỹ, cô đã có con gái nhỏ. Trên mạng xã hội, nữ vlogger hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Tháng 11/2018, An Nguy và Kiều Minh Tuấn bất ngờ thừa nhận đang yêu nhau, bất chấp việc Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thời điểm đó vẫn chưa chia tay. Lập tức, cả 3 đều bị "ném đá" dữ dội vì bị cho rằng cố tình dựng scandal tình cảm để Pr cho dự án phim sắp ra mắt. Trước đó, việc An Nguy tham dự chương trình The Face cũng khiến dư luận tranh cãi bởi cô không hề phù hợp với vai trò người mẫu. Xem thêm clip: (An Nguy)VuVơ4 Bạn thân cả em gái - Nguồn: Youtube

