Trợ lý HLV Thái Lan có hành vi khiếm nhã với phóng viên Việt Nam

Clip: Trợ lý HLV Thái Lan khiêu khích phóng viên Việt Nam trong phòng họp báo sau trận chung kết lượt đi AFF CUP 2022 trên SVĐ QG Mỹ Đình.

Trận chung kết lượt đi AFF CUP 2022 kết thúc với tỷ số hòa 2-2 giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây là kết quả không có lợi cho Việt Nam trước khi phải làm khách trong trận đấu lượt về trên đất Thái. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi 2 vị trợ lý của HLV Thái Lan là Polking có những hành vi thiếu tôn trọng phóng viên Việt Nam trong phòng họp báo.

Trợ lý HLV Thái Lan là Wasapol Kaew Paluk có hành vi khiêu khích phóng viên Việt Nam sau trận chung kết lượt đi AFF CUP 2022. Ảnh cắt clip.

Theo thông lệ, sau trận đấu đội khách sẽ được trả lời phỏng vấn trước nhưng khi được thông báo, đại diện đội tuyển Thái Lan đã trả lời phải chờ cầu thủ tắm xong mới bước vào phòng họp báo. Chính vì không muốn mất thời gian quá lâu, các giám sát của AFF (LĐBĐ ĐNÁ) đã sắp xếp để HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - Park Hang Seo trả lời phỏng vấn trước.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như HLV Polking và các vị trợ lý của mình không gây chuyện phía bên ngoài. Cụ thể, trong lúc HLV Park Hang Seo đang chụp ảnh lưu niệm với phóng viên Việt Nam, ông Polking và các vị trợ lý của mình đã có những hành xử bị đánh giá quá khích như liên tục đấm vào tường, cửa phòng họp báo và bị phóng viên Việt Nam quay lại. Nhưng sau đó, tác động từ giám sát AFF đã bắt phóng viên Việt Nam phải xóa toàn bộ dữ liệu vừa ghi được.

HLV Polking phải chữa cháy cho vị trợ lý của mình sau khi có hành vi khiếm nhã với phóng viên Việt Nam. Ảnh cắt clip.

Chưa dừng lại, sau khi bước vào phòng họp báo trợ lý của ông Polking có tên Wasapol Kaewpaluk đã có những hành vi khiêu khích với phóng viên Việt Nam. Cụ thể, Wasapol Kaew Paluk đã đứng trước mặt phóng viên Việt Nam nhìn với ánh mắt thách thức và phải tới khi HLV Polking yêu cầu người phụ tá của mình về chỗ, anh ta mới chịu quay trở lại vị trí phiên dịch.

Sau khi bị phóng viên Việt Nam nhắc nhở "keep calm and respect everybody please" (Bình tĩnh đi và hãy tôn trọng người khác), Wasapol Kaew Paluk vẫn chưa chịu dừng lại và liên tục hướng ánh mắt đầy khó chịu về phía phóng viên Việt Nam.

Trợ lý Sasa Todic của Thái Lan từng xúc phạm HLV Park Hang Seo trong 1 trận đấu trên SVĐ QG Mỹ Đình năm 2019.

Đây không phải lần đầu tiên, các vị trợ lý của HLV Thái Lan có cách hành xử thiếu văn minh như vậy. Còn nhớ năm 2019, khi HLV Nishino còn ngồi ghế nóng tại Thái Lan thì vị trợ lý của ông là Sasa Todic đã có hành động khiếm nhã với HLV Park Hang Seo khi giơ tay ngang ngực có ý mỉa mai chiều cao của HLV Việt Nam. Thời điểm đó trợ lý HLV Thái Lan là Sasa Todic bị chỉ trích rất nhiều. Dù sau đó, người đàn ông này đã gửi lời xin lỗi nhưng thực sự đó là một hành động vô cùng khiếm nhã.