Trào lưu “sống ảo” với khay đựng đồ tại cổng an ninh sân bay

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao đoạn video ghi lại cảnh một nhóm bạn khi đi qua cổng an ninh tại sân bay đã trút hết đồ dùng trong túi xách ra khay đựng đồ, sắp xếp ngay ngắn và chụp hình trước khi đẩy chiếc khay vào máy soi chiếu an ninh tại sân bay LaGuardia (New York, Mỹ).

Trào lưu khoe đồ tại cổng an ninh thu hút giới trẻ quốc tế. Nguồn: @shoppursue

Đoạn video nhanh chóng thu về lượt xem khổng lồ trên TikTok và trở thành trào lưu “sống ảo” mới của giới trẻ tại sân bay với tên gọi Airport tray aesthetic.Tại Mỹ, trào lưu này đã được Cục An ninh Vận tải Mỹ chấp nhận nếu việc chụp ảnh không làm ảnh hưởng đến các hành khách phía sau. Tuy nhiên, cơ quan này cũng khuyến cáo hành khách không nên trưng bày quá nhiều đồ vật bởi khả năng thất lạc giấy tờ tuỳ thân, đồ vật quý giá là rất cao.

Các cơ quan liên quan đến an ninh sân bay tại Mỹ khuyến cáo hành khách nên chú ý khi "đu trend" để tránh thất lạc hành lý, giấy tờ tuỳ thân. Nguồn: Rebecca Watkinson

Tuy nhiên, trào lưu này sẽ không thể thực hiện tại Việt Nam, bởi quy định cấm chụp ảnh tại khu vực cổng an ninh soi chiếu ở sân bay.

"Kể cả khi bạn di chuyển ra băng ghế hỗ trợ sắp xếp lại đồ đạc, nhân viên an ninh vẫn kiểm soát việc chụp ảnh rất gắt gao để đảm bảo an toàn chung", anh Hoàng (nhân viên an ninh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM) nhấn mạnh.

Bạn Minh Hà (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ, các sân bay lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất thường rất đông đúc, sẽ chẳng có hành khách nào cảm thấy thoải mái khi phải tốn thêm thời gian để chờ một người "đu trend".

Không phải ngẫu nhiên mà các khu vực tại sân bay có những yêu cầu khắt khe với hành khách. Ảnh: Minh Trang.

Đồng quan điểm, bạn Hải Triều (19 tuổi, du học sinh Canada ngành Kỹ sư hàng không) cho rằng, mọi người không nên tuỳ tiện thực hiện các trào lưu tại sân bay, trên máy bay nói chung: "Do đặc thù lĩnh vực, ngành hàng không rất đề cao vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh. Từ góc độ hành khách, đó là một trào lưu vui, nhưng từ phía nhân viên sân bay, điều đó hoàn toàn có thể dẫn đến nhiều mối nguy khác."