Top 10 Hoa hậu Việt Nam mặc quần ngắn cũn khoe chân thẳng tắp

Doãn Hải My lại một nữa khiến dân mạng xôn xao khi xả bộ ảnh khoe vóc dáng. Gương mặt xinh đẹp của top 10 hoa hậu Việt Nam với những đường nét tự nhiên là điều ai cũng đã biết. Đôi chân dài nuột nà, không "gập ghềnh" của Doãn Hải My lộ ra mới đây khiến dân tình ai cũng mê mẩn. Dù đang vướng nghi vấn mang bầu nhưng Doãn Hải My giữ đôi chân thon gọn, mịn màng. Mỗi lần xuất hiện vợ của Đoàn Văn Hậu đều khiến dân mạng phải xuýt xoa vì nhan sắc ngọt ngào này. Dù chọn phong cách đơn giản, năng động nhưng vẫn không thể che đi phong thái tiểu thư, sang chảnh của người đẹp sinh năm 2001. Đáng chú ý, Hải My lựa chọn một chiếc áo nỉ rộng để che hết đi vòng 2. Tuy nhiên trong một số tấm ảnh vẫn để lộ vòng 2 bất thường mà trước đó nhiều lần dân mạng phát hiện cô đang mang thai "bé rồng" cho Đoàn Văn Hậu. Thời gian gần đây trong khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu vắng bóng sân cỏ vì chấn thương, vẫn đang trong quá trình phục hồi, thì Doãn Hải My vẫn duy trì công việc kinh doanh, người mẫu. Với sức ảnh hưởng "không phải dạng vừa", vợ Đoàn Văn Hậu nhận quảng cáo, booking từ nhãn hàng, gắn link affiliate (tiếp thị liên kết) và xây dựng thương hiệu kinh doanh riêng của mình.

Doãn Hải My lại một nữa khiến dân mạng xôn xao khi xả bộ ảnh khoe vóc dáng. Gương mặt xinh đẹp của top 10 hoa hậu Việt Nam với những đường nét tự nhiên là điều ai cũng đã biết. Đôi chân dài nuột nà, không "gập ghềnh" của Doãn Hải My lộ ra mới đây khiến dân tình ai cũng mê mẩn. Dù đang vướng nghi vấn mang bầu nhưng Doãn Hải My giữ đôi chân thon gọn, mịn màng. Mỗi lần xuất hiện vợ của Đoàn Văn Hậu đều khiến dân mạng phải xuýt xoa vì nhan sắc ngọt ngào này. Dù chọn phong cách đơn giản, năng động nhưng vẫn không thể che đi phong thái tiểu thư, sang chảnh của người đẹp sinh năm 2001. Đáng chú ý, Hải My lựa chọn một chiếc áo nỉ rộng để che hết đi vòng 2. Tuy nhiên trong một số tấm ảnh vẫn để lộ vòng 2 bất thường mà trước đó nhiều lần dân mạng phát hiện cô đang mang thai "bé rồng" cho Đoàn Văn Hậu. Thời gian gần đây trong khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu vắng bóng sân cỏ vì chấn thương, vẫn đang trong quá trình phục hồi, thì Doãn Hải My vẫn duy trì công việc kinh doanh, người mẫu. Với sức ảnh hưởng "không phải dạng vừa", vợ Đoàn Văn Hậu nhận quảng cáo, booking từ nhãn hàng, gắn link affiliate (tiếp thị liên kết) và xây dựng thương hiệu kinh doanh riêng của mình.