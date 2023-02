Tổng hợp vòng 1 V-League 2023: Dấu ấn tân binh Công an Hà Nội

Sau nhiều vướng mắc liên quan đến nhà tài trợ giữa CLB và BTC giải đấu, V-League 2023 đã chính thức trở lại với nhiều trận đấu hấp dẫn.

Tân binh của giải đấu là CLB Công an Hà Nội để lại nhiều ấn tượng khi có chiến thắng 5-0 trước TopenLand Bình Định. Sức mạnh của đội bóng ngành Công an thể hiện ngay trong hiệp 1 với 2 bàn thắng phút 18 và 38 do công của Gustavo và Jesus, làm nức lòng hàng vạn khán giả Thủ đô tới sân Hàng Đẫy theo dõi, cổ vũ. Đội bóng đất Võ vùng lên trong hiệp 2 nhưng họ không thể ghi bàn bàn, ngược lại còn đón nhận thêm 3 bàn thua với hat-trick của tiền đạo Tsoumou Fred.

Trên sân Thiên Trường, CLB Thép Xanh Nam Định cũng có chiến thắng 1-0 trước CLB TP HCM. Dù phải đợi mãi tới phút bù giờ mới có 3 điểm nhưng cũng đủ thấy đội bóng Thành Nam tiến lên theo kế hoạch đề ra.

Dù phải làm khách trên sân 19/8 nhưng CLB Đông Á Thanh Hóa dưới thời tân HLV Popov cũng có khởi đầu ấn tượng khi giành chiến thắng 2-1 ngay tại Khánh Hòa.

Trên sân Vinh, đội chủ nhà SLNA và CLB SHB Đà Nẵng chấp nhận chia điểm sau trận hòa 1-1. Trận hòa có thể để lại tiếc nuối cho đội bóng chủ nhà. Mùa giải 2023 thi đấu với thể thức chia 2 giai đoạn và tách nhóm. Chính vì vậy, các CLB rất tích cực gom góp từng điểm số ngay từ khi giải đấu bắt đầu khởi tranh nhằm chen chân vào tốp 8.

Hải Phòng tiếp đón B.Bình Dương trên sân Lạch Tray. Ngày trở về, tiền đạo Rimario khiến đội bóng cũ là Hải Phòng phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần. Những tưởng chiến thắng đã “nằm trong túi” đội bóng đất Thủ thì kịch bản bất ngờ xảy ra trong ít phút cuối, 2 ngoại binh là Carlos Fernandes và Mpande hóa người hùng với bàn cân bằng tỉ số 2-2 cho CLB Hải Phòng.

Trên sân Pleiku, đội chủ nhà HAGL không thể giành chiến thắng trước đội bóng “vừa tầm” là HL Hà Tĩnh.Đội bóng phố núi Pleiku cố gắng để có trọn 3 điểm nhưng lực bất tòng tâm. Thầy trò HLV Thành Công chờ đợi cơ hội để tìm kiếm chiến thắng, nhưng khi không thể thì việc bảo toàn tỉ số 0-0 cũng mang lại 1 điểm “vàng” cho họ trên hành trình sắp tới.

Trận đấu tâm điểm vòng 1 V-League 2023 là cuộc đối đầu giữa Viettel và ĐKVĐ Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Mãi tới hiệp 2 trận đấu mới có bàn mở tỷ số trên chấm 11m của Văn Quyết. Tưởng rằng đội bóng Thủ đô có 3 điểm nhưng ở những phút cuối Danh Trung đã bay người đánh đầu đẹp mặt để lấy lại 1 điểm cho đội bóng áo lính