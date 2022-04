“Bạn gái Đoàn Văn Hậu” thi hoa hậu nhờ nguyên tắc “hở 1 điểm“

Bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My từng gây chú ý khi lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Chẳng những sở hữu nhan sắc xinh như nàng thơ cô nàng còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập nổi bật. Mới đây, khoảnh khắc bạn gái Đoàn Văn Hậu xuất hiện tại đám cưới của cầu thủ Tấn Tài tiếp tục trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Dù chưa từng lên tiếng công khai nhưng những hình ảnh này vẫn khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Ở ngoài đời, Doãn Hải My chuộng gu thời trang nữ tính, nhẹ nhàng mà không kém phần điệu đà. Không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu vẫn ghi điểm trong mắt người đối diện vì luôn chọn những hot item tôn dáng. Đặc biệt, nguyên tắc "hở 1 điểm" luôn được Hải My tận dụng triệt để. Chẳng hạn, đối với những thiết kế váy tôn vòng, để lộ phần xương quai xanh và bờ vai mảnh khảnh, Doãn Hải My thường tiết chế bằng cách diện đầm có độ dài vừa vặn, không quá ngắn, để tạo nên 1 tổng thể vừa thanh lịch, vừa quyến rũ. Điểm nhấn của những bộ đồ mà Doãn Hải My chọn chính là chi tiết xếp nếp bắt mắt ở cúp ngực hoặc phần cánh tay váy bồng xòe. Ngoài ra gái xinh thế hệ Gen Z này còn hạn chế phụ kiện tối đa để làm nổi bật xương quai xanh gợi cảm. Cách mặc này được Doãn Hải My áp dụng ngay cả đối với những chiếc đầm tôn vòng 1 khi đi dự sự kiện. Hải My thường mặc những chiếc áo croptop kín cổ nhưng để lộ vòng 2 và mix thêm với quần ống rộng. Ngoài ra, Doãn Hải My còn lăng xê triệt để mốt giấu quần với những chiếc áo thun rộng rãi và quần hot pants, để lộ đôi chân dài miên man. Những bức ảnh diện đồ tôn dáng của Doãn Hải My là cảm hứng để nhiều bạn trẻ khác học hỏi.

