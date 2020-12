Tình địch Ngọc Trinh “rửa mắt” fan bằng loạt ảnh nóng bỏng

Ngọc Trinh và Khánh My không chỉ được ví là đối thủ mà còn có cả mối "oan gia khó giải". Vào tháng 10/2014, Khánh My bị nghi là người thứ 3 xen vào mối tình của Ngọc Trinh với bạn trai đại gia. Sau đó, hai mĩ nhân này đều lên mặt báo lẫn mạng xã hội "đá xoáy" nhau. Tình địch Ngọc Trinh là cô gái không kém cạnh gì nữ hoàng nội y khi sở hữu ngoại hình quyến rũ không kém cạnh gì, thậm chí Khánh My còn không phải dạng vừa khi sở hữu khối tài sản kếch xù với căn hộ sang trọng, đồ hiệu hay những buổi tiệc sinh nhật hàng trăm triệu đồng.Người đẹp nổi danh là nhân vật có niềm đam mê khoe vòng 3 lên tới 100cm của mình lên MXH. Hiện tại, cô có số đo ba vòng là 88-59-100. Sở hữu body chuẩn cùng số đo hoàn mỹ nên Khánh My rất chăm chỉ diện trang phục phóng khoáng và táo bạo. Không xuất hiện trong sự kiện, phim ảnh, không có những tin đồn đại gia chống lưng nhưng Khánh My vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống trên các trang mạng xã hội của cá nhân. Người hâm mộ vẫn không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống giàu có vạn người mơ của tình địch Ngọc Trinh. Khoảng vài năm trở lại đây, Khánh My lại bất ngờ trở nên yên ắng, không tham gia các hoạt động trong làng giải trí mà tập trung vào kế thừa và phát huy việc kinh doanh bất động sản của gia đình. Cô nàng từ xưa vẫn luôn là "đối thủ" của Ngọc Trinh khi sở hữu khối tài sản lớn cùng siêu xe và các căn hộ rộng lớn. Trước đây, Khánh My ở cùng gia đình trong một căn biệt thự siêu sang ở TP HCM. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz cộng với kinh doanh bất động sản, Khánh My đã để dành khoản tiền kha khá để tậu một căn penthouse cho riêng mình. Duy trì thói quen hàng năm, cứ đến ngày sinh nhật, Khánh My lại tổ chức tiệc hoàng tráng và đón tiếp người thân, bạn bè đến dự. Gần 1 năm qua, Khánh My hạn chế xuất hiện trong các sự kiện và không có vai diễn mới. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đến Ngọc Trinh, Chi Dân Cũng Diện Đồ Quên Xé Mác: Nghi Án Đồ Mượn - Nguồn: YAN News

