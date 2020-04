Tin tưởng “giao đầu” cho con gái cắt tóc, ông bố nhận cái kết bất ngờ

Mới đây, trong một diễn đàn mạng xã hội lớn xuất hiện một bài viết chia sẻ việc tự cắt tóc tại nhà thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các tiệm tóc đều đã đóng cửa hết, ông bố đành phải "giao đầu" cho con gái xử lý. Dụng cụ cắt tóc tại nhà cũng vô cùng đơn giản, vỏn vẹn có chiếc lược, chiếc kéo bình thường chứ không phải đồ chuyên dụng và một túi nilon lớn để trùm, tránh tóc bay vào người. May mắn ông bố này có một cô con gái khá khéo tay, thành quả không hẳn là đẹp xuất sắc nhưng vẫn trong mức chấp nhận được. Người bố hài hước còn cho rằng "Cơ bản là đẹp trai, phong độ chỉ nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi". Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tất cả các quán cắt tóc buộc phải đóng cửa, đây chính là cơ hội để những người thợ "cây nhà lá vườn" trổ tài. Thế nhưng không phải ai cũng đủ khéo léo để cắt được mái tóc đẹp. Nhìn thành quả mà dân mạng khoe chỉ muốn cười đến hết mùa dịch. Dù vợ cắt tóc thảm họa nhưng rất ít ông chồng dám lên tiếng chống lại bởi cứ thử mở miệng ra chê xem, "toang" ngay lập tức. Phụ nữ tóc dài có thể vài tháng không cắt nhưng đàn ông thì không thể để mái đầu rối bù xù được. Và vợ là lựa chọn duy nhất để có thể thực hiện việc này. Nhiều thanh niên tự cắt tóc và kết quả khiến ai nhìn cũng hết hồn vì quá khiếp. Không chỉ có các ông chồng mà con cái cũng bị bố mẹ "cho lên thớt". Có lẽ sau khi nhìn thấy kiểu đầu mới, bé trai sẽ ăn vạ, khóc thét mất thôi. Kiểu tóc trông không khác gì ruộng bậc thang ở vùng cao. Chú khủng long con được tạo ra bởi tay nghề non kém của phụ huynh. May mà các em bé còn quá nhỏ để nhận thức được kiểu đầu của bản thân cực thảm họa. Mời quý độc giả xem thêm clip: trend cắt tóc mới của trung quốc - Nguồn: Youtube

Mới đây, trong một diễn đàn mạng xã hội lớn xuất hiện một bài viết chia sẻ việc tự cắt tóc tại nhà thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các tiệm tóc đều đã đóng cửa hết, ông bố đành phải "giao đầu" cho con gái xử lý. Dụng cụ cắt tóc tại nhà cũng vô cùng đơn giản, vỏn vẹn có chiếc lược, chiếc kéo bình thường chứ không phải đồ chuyên dụng và một túi nilon lớn để trùm, tránh tóc bay vào người. May mắn ông bố này có một cô con gái khá khéo tay, thành quả không hẳn là đẹp xuất sắc nhưng vẫn trong mức chấp nhận được. Người bố hài hước còn cho rằng "Cơ bản là đẹp trai, phong độ chỉ nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi". Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tất cả các quán cắt tóc buộc phải đóng cửa, đây chính là cơ hội để những người thợ "cây nhà lá vườn" trổ tài. Thế nhưng không phải ai cũng đủ khéo léo để cắt được mái tóc đẹp. Nhìn thành quả mà dân mạng khoe chỉ muốn cười đến hết mùa dịch. Dù vợ cắt tóc thảm họa nhưng rất ít ông chồng dám lên tiếng chống lại bởi cứ thử mở miệng ra chê xem, "toang" ngay lập tức. Phụ nữ tóc dài có thể vài tháng không cắt nhưng đàn ông thì không thể để mái đầu rối bù xù được. Và vợ là lựa chọn duy nhất để có thể thực hiện việc này. Nhiều thanh niên tự cắt tóc và kết quả khiến ai nhìn cũng hết hồn vì quá khiếp. Không chỉ có các ông chồng mà con cái cũng bị bố mẹ "cho lên thớt". Có lẽ sau khi nhìn thấy kiểu đầu mới, bé trai sẽ ăn vạ, khóc thét mất thôi. Kiểu tóc trông không khác gì ruộng bậc thang ở vùng cao. Chú khủng long con được tạo ra bởi tay nghề non kém của phụ huynh. May mà các em bé còn quá nhỏ để nhận thức được kiểu đầu của bản thân cực thảm họa. Mời quý độc giả xem thêm clip: trend cắt tóc mới của trung quốc - Nguồn: Youtube