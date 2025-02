Quá mê "nàng tiên cá", gái xin Gen Z hiện thực hóa ước mơ

Lăng Dạ Điệp đã ao ước khi lớn lên mình sẽ trở thành một nàng tiên cá xinh đẹp tự do bơi lội dưới nước, hòa mình vào "đại dương xanh". Với bộ môn lặn tiên cá, Dạ Điệp phải luyện tập rất nhiều các bài tập liên quan đến môi trường sống dưới nước như: cách lặn, cân bằng tai khi ở dưới nước sâu vài mét, cách diễn dưới nước sao cho biểu cảm khuôn mặt vẫn phải thật tự nhiên, quyến rũ, học cách uốn mình theo dòng sóng dưới nước sao cho mềm mại,... Dạ Điệp cho biết: "Từ khi xác định học kỹ thuật bơi lội để trở thành nàng tiên cá, em đã biết là mình cần phải kiên trì một khoảng thời gian dài. Ban đầu em chưa quen nên khi ở áp suất sâu dưới nước quá lâu, em bị đau tai khủng khiếp, thậm chí là bong hết da chân. Tất nhiên việc này sẽ ảnh hưởng đến cả việc đi lại nhưng em cho rằng đây là những khó khăn ban đầu mà mình phải vượt qua. Tính đến nay, em đi tập luyện cũng được nửa năm. Em có thể bơi, uốn lượn dưới nước được rồi nhưng để nói đi diễn thì vẫn còn cần phải tập luyện thêm rất nhiều. Khi lặn cùng chiếc đuôi cá đồng nghĩa với việc đôi chân sẽ ở trạng thái bị ép vào nhau nên việc nắm vững được kỹ thuật bơi là rất quan trọng để đảm bảo an toàn". Gái xinh Gen Z chia sẻ thêm. Mặc dù hiện tại, Dạ Điệp chưa thể đi diễn ở các thủy cung như những người làm nghề chuyên nghiệp lâu năm nhưng cô gái trẻ vẫn kiên trì với mong muốn một ngày trở thành "nàng tiên cá". Dạ Điệp cho biết thêm, ngày thường trong tuần, cô vẫn đi học văn hóa tại trường học và việc tập luyện sẽ sắp xếp vào cuối tuần, mỗi buổi khoảng 3-4 tiếng. Ngoài việc đam mê hóa thân thành nàng tiên cá, Dạ Điệp rất hạnh phúc vì được gia đình hết mình ủng hộ cho ước mơ của mình. Thiếu nữ 16 tuổi có ngoại hình xinh đẹp được nhiều người khen ngợi giống người nước ngoài. Không chỉ đơn thuần là vui chơi, trình diễn, lặn tiên cá còn được xem là một môn thể thao dưới nước. Bộ môn lặn tiên cá cũng được cấp chứng chỉ. Người chơi bắt buộc phải trải qua các lớp đào tạo, đạt chứng chỉ quốc tế để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như đồng đội trong quá trình lặn.

