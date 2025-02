Khai màn năm mới, "vợ quốc dân" Chao diện bikini bé xíu

Du xuân đầu năm mới, "rich kid" Liên Quân - Chao (Châu Anh) đã có chuyến đi thăm thú Nhật Bản. Tại đây, "cô vợ quốc dân" khiến cộng đồng mạng phải "dậy sóng" với bộ ảnh khoe body gợi cảm, khiến không ít người phải trầm trồ. Theo đó, Chao tung loạt ảnh check-in núi Phú Sĩ trong bể tắm riêng tư, với bộ bikini nhỏ xíu. Thân hình hoàn hảo cùng đường cong quyến rũ, Chao đã khéo léo tôn lên vẻ đẹp nóng bỏng của mình đầy táo bạo, không ngần ngại "đốt mắt" người xem. Chia sẻ về màn "lột xác" này, Chao từng viết: "Chao đang dần yêu bản thân và tự tin với cơ thể của mình thôi. Confidence looks good on you (tạm dịch: Bạn đẹp nhất khi bạn tự tin) nên hãy cứ mặc những gì các bạn thích và làm các bạn tự tin nhé". Chao vốn nổi bật không chỉ bởi cuộc sống xa hoa, mà còn vì gu thời trang cực kỳ ấn tượng và sự tự tin không ai sánh kịp. Những bức ảnh mới nhất của Chao nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt thích và bình luận từ cư dân mạng. Người xem không ngừng khen ngợi sắc vóc và phong cách của Chao, rằng cô mạnh dạn khoe thân hình trên các nền tảng mạng xã hội. Với những bức ảnh "chất lừ" và đầy quyến rũ này, Chao tiếp tục khẳng định mình là một trong những cái tên cá tính, nhiều sức hút trên mạng xã hội hiện nay.

