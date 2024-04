TikToker Nam Đẹp Trai chẳng tài cán, nổi tiếng nhờ sự nhảm nhí

Những ngày qua, một người dùng mạng xã hội TikTok tên "Nam đẹp trai" bất ngờ nổi lên như một hiện tượng. Không lâu sau khi thành lập, kênh này đã sở hữu gần 400 nghìn người theo dõi và hơn 4,6 triệu lượt yêu thích trên tổng số những video. Cái tên trang mạng xã hội của nam TikToker này cơ bản đã gây ấn tượng với công chúng. Chưa kể đến việc "Nam đẹp trai" còn chuyên thực hiện những video mang nội dung khá thời sự, liên quan đến chuyện tình cảm như tiêu chí chọn bạn gái... Đánh trúng tính tò mò của nhiều người nên công chúng đã nhanh chóng tìm hiểu xem nhân vật này là ai. Đặc biệt, sắc vóc lẫn thời trang của "Nam đẹp trai" diện mỗi ngày là yếu tố được quan tâm nhiều nhất. Tất cả đã khiến công chúng tò mò và nhanh chóng tìm hiểu xem nhân vật này là ai. Đặc biệt, sắc vóc lẫn thời trang của "Nam đẹp trai" diện mỗi ngày là yếu tố được quan tâm nhiều nhất. "Nam đẹp trai" tên thật là Nguyễn Văn Nam (SN 1999), quê ở Vĩnh Phúc. TikToker mới tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí tại Đại học Thái Nguyên. Bất ngờ nổi tiếng sau 1 đêm, Nguyễn Văn Nam nói rất vui và bất ngờ khi các clip của mình được lan tỏa khắp cõi mạng. "Giờ đi đâu cũng có người nhận ra tôi, nhiều bạn yêu quý xin cả chữ kí. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn và biết ơn khi được mọi người biết đến nhiều hơn. Nếu không có sự yêu mến từ mọi người, tôi cũng không thể nào thành công được", Nam tâm sự. Nhận được mưa lời khen về ngoại hình thật, nhưng chàng TikToker đến từ Vĩnh Phúc rất khiêm tốn. Nam nhận mình không quá đẹp trai và còn tâm sự bản thân từng rất tự ti về ngoại hình đến nỗi không muốn giao tiếp với ai. Nói về cơ duyên giúp bản thân trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, Nam cho rằng: “Ngoài yếu tố may mắn, tôi nghĩ với sự tự tin, tin vào bản thân mình, tin mình sẽ làm được và không bao giờ được bỏ cuộc thì ai cũng sẽ có thành công thôi”. Tuy nhiên không ít người cho rằng, Nam Đẹp Trai chẳng tài cán và chỉ nổi tiếng nhờ may mắn. Thậm chí, họ còn cho rằng anh chàng đến từ Vĩnh Phúc này cũng sẽ giống một số hiện tượng mạng khác như Lệ Rơi... "sớm nở tối tàn".

