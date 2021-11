TikToker Khánh Huyền ngày càng táo bạo không kém Ngọc Trinh

Sở hữu hàng triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân, TikToker Lê Thị Khánh Huyền là một trong những gái xinh nổi danh cõi mạng với phong cách quyến rũ, gợi cảm tột bậc. Không chỉ khiến người nhìn điêu đứng với nhan sắc xinh đẹp, TikToker Khánh Huyền còn liên tục gây choáng với những shoot hình diện trang phục nóng bỏng, táo bạo. Dù mới 17 tuổi nhưng Lê Thị Khánh Huyền lại không theo đuổi phong cách đáng yêu, dễ thương đúng tuổi, thay vào đó cô nàng theo đuổi phong cách gợi cảm, đầy nóng bỏng. Không chỉ nằm trên giường chụp góc hiểm hóc mà hot girl TikTok gốc Quảng Ninh còn gây sốt với những tư thế nhạy cảm, phô trọn đường cong cơ thể không kém Ngọc Trinh khiến nhiều người "đỏ mặt". Trên trang cá nhân Instagram của Khánh Huyền luôn đầy những bức ảnh nóng bỏng so với tuổi 17 đầy trong sáng. Dưới mỗi bài đăng, nhiều ý kiến trái chiều bình luận trước hình ảnh của Khánh Huyền. Đa phần cảm thấy sốc với những trang phục táo bạo như thế này ở một cô gái chỉ mới 17 tuổi. Chỉ là một nữ sinh 2k4, nhưng TikToker Lê Thị Khánh Huyền lại có body nóng bỏng với số đo ba vòng lý tưởng. Nếu ai theo dõi Khánh Huyền từ lâu thì đây hẳn là phong cách quá quen thuộc tạo nên thương hiệu riêng của cô nàng. Được biết, trong quá khứ, Lê Thị Khánh Huyền còn từng bị lộ clip nóng ở tuổi 16 gây sốc. Tuy nhiên, sau sự cố lộ clip nhạy cảm, cô nàng đã tiết chế hơn những khoảnh khắc phản cảm so với lứa tuổi của mình. Thời gian qua, Khánh Huyền dính nghi vấn yêu đương với Duy Nhỏ, tình cũ của Linh Ngọc Đàm. Dù cả hai chưa từng khẳng định hay xác nhận chuyện hẹn hò, nhưng họ thường xuyên tung "hint" làm người hâm mộ cứ đoán già đoán non. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

