Khoe ảnh ôm trai, TikToker Khánh Huyền khiến netizen "đoán già đoán non"

Cách đây ít ngày, Hot TikToker Khánh Huyền người yêu tin đồn của Duy Nhỏ khoe được 'baby' tặng điện thoại iPhone 13 Pro Max mới toanh. Hot girl 2K4 để lại lời cảm ơn "Thank you my baby" cùng biểu tượng trái tim ngọt ngào. Thông tin được tặng iPhone 13 Pro Max chưa nguội, hot girl TikTok Khánh Huyền lại tiếp tục gây chao đảo mạng xã hội khi khoe cảnh tình tứ, ôm ấp một chàng trai. Mặc dù chỉ nhìn được... phía sau đầu của người này, nhưng khán giả đều cảm thấy... quen quen. Thêm nữa, hình ảnh được hot TikToker Huyền 2K4 đăng tải vô tình giống với hình ảnh chibi mà Duy Nhỏ được một người bạn vẽ tặng trước đó. Trong bức ảnh, Bụt cũng ôm một cô gái và quay lưng về phía màn hình, trong khi cô gái có mái tóc vàng đang "selfie" bằng điện thoại. Chưa hết, Khánh Huyền còn chia sẻ một đoạn video đang ngồi trên xe hơi và "feel the beat". Chi tiết này cũng một lần nữa bị các 'thánh soi' phát hiện ra điểm trùng hợp. Chỉ từ những chi tiết này, cộng đồng mạng càng khẳng định Duy Nhỏ và Lê Thị Khánh Huyền đang yêu nhau. Tuy nhiên, điều khiến mọi người thắc mắc là, đâu là lý do khiến Duy Nhỏ và Khánh Huyền vẫn cứ úp mở chuyện yêu đương mà không mạnh dạn công khai như Linh Ngọc Đàm. Một số ý kiến của netizen để lại dưới đoạn clip của Khánh Huyền như sau: "Hai người này sao không công khai đi nhỉ. Cứ mập mờ mập mờ, rồi thả thính, rồi tung hint. Mệt!" hay "Yêu hay không yêu nói một lời, cứ úp mở thế này ná thở lắm ạ!"... Cách đây chưa lâu khi trở lại với đường đua khoe ảnh quyến rũ, Khánh Huyến đăng tải sương sương tấm hình khoe body "căng đét", netizen lại được phen tụ họp, bàn tán rôm rả liền ngay. Trong tấm ảnh trưng trổ thân hình chuẩn chỉnh của mình, Khánh Huyền diện áo croptop khoe eo thon. Đáng chú ý, bên dưới cô nàng chỉ diện mỗi quần lót khá mỏng manh, khiến nhiều dân mạng khỏi đỏ mặt. Vẫn biết xưa nay Khánh Huyền táo bạo lắm rồi, chỉ không ngờ lần comeback đường đua quyến rũ cô nàng lại "chơi lớn" cỡ này. Dưới comment bức ảnh của Khánh Huyền, có người còn để lại bình luận hỏi thẳng "thiếu quần hay gì không biết" khiến dân mạng muốn ngó lơ cũng không xong. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: SaoStar

