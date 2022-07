TikToker đang hủy hoại đến an toàn của các chuyến bay ra sao?

Thời gian gần đây không ít TikToker trở thành đề tài bàn tán khi đăng tải clip bị cảnh báo có thể đe doạ an toàn chuyến bay, đặc biệt là trong bối cảnh việc di chuyển bằng máy bay phổ biến trở lại sau dịch. Mới đây nhất netizen hết sức phẫn nộ với hình ảnh một cô gái có hành động múa may khi đứng ở dưới sân đỗ trong khi đối diện là chiếc máy bay vẫn còn đang di chuyển. Sau đó, nữ TikToker này sử dụng clip và đăng lên MXH TikTok, thu về vô cùng nhiều lượt tim, lượt follow cho nick cá nhân của mình. Và hành động tưởng chừng như bình thường này cũng vô tình ảnh hưởng đến an toàn bay, có thể khiến cho nhiều người phải viết báo cáo, nhẹ thì bị kỉ luật và nặng thì có nguy cơ mất việc. Ngay sau khi đăng tải lên TikTok đoạn clip nhanh chóng nhận về vô số bình luận chỉ trích, phẫn nộ về hành động vô ý thức của cô gái trên. Trước đó Lê Bống cũng là tâm điểm chỉ trích khi thực hiện đoạn clip săn mây bằng điện thoại khi ngồi trên máy bay. Nàng hot girl TikTok nổi tiếng đã kéo tấm che cửa sổ xuống để giữ cho điện thoại không rơi trong lúc đang “săn mây” khi máy bay đang cất cánh. Sự việc của Lê Bống khiến cả người ngoài lẫn giới tiếp viên, những người thường xuyên sử dụng máy bay để đi lại lên án. Hành động của Lê Bống là 1 hành vi vi phạm an toàn bay rất nghiêm trọng, gián tiếp ảnh hưởng tới sự an toàn của bản thân và của cả chuyến bay. Hiện tại những hành động làm ảnh hưởng đến an toàn bay của các TikToker thời gian qua vẫn là đề tài bàn luận của cõi mạng. Ảnh: Tổng hợp

