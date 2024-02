"Tiểu H'Hen Niê" xưa gánh củi kiếm sống giờ làm người mẫu nhí

Hồ Thị Khánh Huyền là một trong những người mẫu nhí nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô bé từng được gọi là "tiểu H'Hen Niê" bởi nét đẹp mộc mạc, gương mặt tươi tắn rạng rỡ. Đặc biệt, những đoạn clip tự chế trang phục, quấn váy áo từ các loại chăn, mền rồi sau đó catwalk, trình diễn chuyên nghiệp đã giúp "sơn nữ vùng cao" này nhận về rất nhiều lượt like, bình luận có cánh từ khán giả. Khánh Huyền được sinh ra trong gia đình dân tộc người Pa Cô, bố mẹ em đều làm nông và không quá rành tiếng phổ thông. Song từ bé, em đã biết đến thời trang và thể hiện đam mê làm người mẫu thông qua những chuyến viếng thăm của các đoàn đi từ thiện. Người thân của Khánh Huyền chia sẻ: "Trên bản mình thường có những đoàn đi từ thiện, cho áo quần. Con lấy quần jeans rồi áo đầm đó cắt và chế lại. Con còn lấy chăn trợ cấp để sáng tạo thành bộ trang phục trình diễn". Biết được ước mơ của bé, khi thấy trên Hà Nội có tổ chức cuộc thi về tài năng cho trẻ em, cậu của Khánh Huyền đã đăng ký và dắt cháu mình đi thi. Chia sẻ lại thời điểm đó, người nhà Khánh Huyền cho hay: "Khi đưa cháu đi thi, trong tay hai bác cháu không hề có nổi 1 nghìn đồng. Huyền chỉ cầm một túi ni lông màu xanh, người gầy nhom, đi nhờ xe của người ta ra thị trấn. Nhìn thấy con như vậy, mình đã khóc... Sau đó mình đăng lên Facebook. Nhờ sự ủng hộ của cộng đồng mạng và mạnh thường quân mà có đủ tiền để 2 bác cháu từ Quảng Trị lên Hà Nội tham gia chương trình, có đủ áo quần cho các phần thi. Mình rất cảm động. Nếu không có mọi người, có thể Huyền không thể tiến xa như vậy". Cậu của Khánh Huyền cho biết thêm. Với gương mặt đẹp cùng tài năng trình diễn, Khánh Huyền hiện tại đã nổi tiếng và nhận được nhiều chú ý từ công chúng từ đó cũng có nhiều lời mời trình diễn catwalk, kiếm thêm thu nhập. Trên trang cá nhân, những bức ảnh được trang điểm lộng lẫy, sải bước trên runway của Khánh Huyền nhận được rất nhiều lượt like và lời khen tích cực từ công chúng. Từ đây các fan hi vọng cô bé sẽ có cuộc sống tươi sáng hơn và đạt được ước mơ bước chân vào ngành giải trí của mình.

