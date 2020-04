Tiếp nối hot girl bắp cần bơ, "Xoài Non" Trang Phạm phát ngôn sốc về việc học?

Mới đây, trong clip giải đáp thắc mắc về việc "Tại sao Xoài Non quyết định nghỉ học", chị dâu Diệp Lâm Anh đã có những phát ngôn cực sống. Ngay lập tức, vấn đề này trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Xoài Non cho biết: "Trong quá trình học, mình đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả không như mong đợi nên bản thân sinh ra chán nản. Lâu dần, mình không còn hứng thú với việc học nữa..." "Mình đã quyết định bỏ học vào cuối học kỳ 1 của lớp 10 khi học kỳ này còn khoảng 1 tuần nữa là kết thúc. Việc làm này của mình đã khiến bố mẹ rất phiền lòng. Tuy nhiên, mình đã tự nhủ sẽ cố gắng tự lập và như mọi người thấy, mình đã thành công, kiếm được kha khá tiền" - Vợ streamer Xemesis nói. Không chỉ dừng lại ở đó, hot girl Xoài Non còn khẳng định chắc nịch: "Học ngu mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu không?" Ngay lập tức, phát ngôn của cô nàng bị dân mạng "ném đá" nhiệt tình, cho rằng hot girl đang cố bao biện bởi tính lười học của mình. Hơn nữa việc đã từng bị đuổi học trước đó càng chứng minh Xoài Non "không phải dạng vừa". Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực vợ Xemesis cho biết không phải ai muốn học cũng được, nhiều người cố mãi cũng chỉ là con số không. Suy cho cùng mục đích cuối cùng của việc học cũng để kiếm tiền mà thôi. Xoài Non được biết đến là chị dâu Diệp Lâm Anh khi cưới Xemesis ở tuổi 17. Cô nàng sở hữu nhan sắc cực xinh đẹp như hot girl lai.Anh họ Diệp Lâm Anh là Xemesis, một cái tên đình đám và được mệnh danh là "streamer giàu nhất Việt Nam". Xem thêm clip: Sự quyến rũ và Sexy của ngưòi yêu SEMESIX - Nguồn: Youtube

