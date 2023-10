Tiên Nguyễn chụp cùng bạn gái Hiếu Nguyễn, nhan sắc rich kid gây sốt

Mới đây, Tiên Nguyễn đăng ảnh bên bạn gái của em trai và viết: “We did not plan to match at them same event” (tạm dịch: Chúng tôi không hề bàn mặc đồ giống nhau trong cùng một sự kiện đâu). Qua chi tiết này thể hiện được mức độ thân thiết của bạn gái Hiếu Nguyễn với gia đình nam thiếu gia. Diện đồ giống nhau, chụp chung một khung hình nhưng rich kid Tiên Nguyễn và bạn gái Hiếu Nguyễn đều được khen xinh. Mỗi người sở hữu một vẻ đẹp riêng khiến cư dân mạng xuýt xoa vì bức ảnh gấp đôi visual. Đáng chú ý hơn cả là nhan sắc xinh đẹp không góc chết của Tiên Nguyễn. Dù bất cứ khoảnh khắc nào con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn khoe da nâu cùng vóc dáng săn chắc. Đang làm việc trong lĩnh vực thời trang, thường xuyên góp mặt trên hàng ghế đầu show của những nhà mốt lớn, Tiên Nguyễn có phong cách hợp thời, đậm chất vương giả. Người đẹp luôn chọn diện hàng hiệu "từ đầu đến chân". Trong các bữa tiệc xa hoa, cô ưu tiên trang phục nhiều họa tiết, màu sắc, tận dụng các khoảng hở. Tiên Nguyễn không có chiều cao quá nổi bật nhưng cô có thể tôn dáng bằng các kiểu giày cao gót cùng cách mix đồ tạo cảm giác cao ráo hơn. Mỹ nhân 26 tuổi thường được khen vì trông sang trọng, quyến rũ. Không chỉ được biết đến là một rich kid xinh đẹp, cô còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi học vấn "đỉnh". Tiên Nguyễn theo học Đại học RMIT ở TP.HCM sau đó cô sang Anh học cao học và hiện tại đã tốt nghiệp ngành Quản trị Hàng không tại trường Đại học London. Cô nàng cũng chính là một trong những người trong "Hội con nhà giàu" Việt Nam từng xuất hiện trên báo Mỹ. Ảnh: IGNV

