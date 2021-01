Thực hư chuyện Thiều Bảo Trâm dọn khỏi nhà Sơn Tùng M-TP?

Ngày 21/1 vừa qua, ngay khi cư dân mạng bắt đầu bàn tán về drama "trà xanh" của Sơn Tùng M-TP, Hội bạn thân showbiz đã hóng được tin nóng hổi cho rằng Thiều Bảo Trâm đã dọn ra khỏi "tổ ấm" của Sơn Tùng tại TP.HCM. Nghi vấn Thiều Bảo Trâm dọn ra khỏi nhà Sơn Tùng M-TP tưởng như vẫn là một dấu hỏi chấm, nhưng lại được được Linh Ngọc Đàm vô tình hé lộ trong status mới vào tối ngày 26/1. Mới đây, nữ streamer Linh Ngọc Đàm có viết trên trang cá nhân rằng: "Kể cũng lạ. Mình chơi với bạn. Bả rủ qua nhà tân gia. Biết bả buồn mua cái bánh kem qua an ủi. Bả up lên cảm ơn. Mình reup với nội dung: "Nghiệp quật đứa nào làm chị buồn". Tui chưa hiểu tui sai ở đâu luôn đấy." Dù không nói rõ ra nhưng có thể thấy Thiều Bảo Trâm vừa mới chuyển sang một nơi ở khác ngay sau khi drama "trà xanh" bị lộ ra. Linh Ngọc Đàm từng có tuyên bố cực thẳng thắn để ủng hộ Thiều Bảo Trâm, được nữ ca sĩ đình đám tag vào story ẩn ý chia tay Sơn Tùng M-TP. Thiều Bảo Trâm thân thiết với hội hot girl, hot streamer như Linh Ngọc Đàm, Xoài Non. Trước đây, Thiều Bảo Trâm 5 lần 7 lượt bị soi check-in tại nơi rất giống với phòng ngủ của Sơn Tùng M-TP. Dù liên tục bị Thám tử showbiz soi chi tiết sống cùng nhà với nhau nhưng cặp đôi Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng M-TP chưa một lần lên tiếng. Đáng chú ý trong nhiều bức ảnh của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng M-TP, dân tình soi ra nhiều điểm chung từ chiếc đầu giường cho đến những chú tượng nhỏ góc phòng. Trước khi drama "trà xanh" diễn ra, Sơn Tùng M-TP luôn là người like trong mỗi bức ảnh của Thiều Bảo Trâm. Nhưng mới đây, chính Sơn Tùng M-TP bị dân tình soi ra đã bỏ follow Thiều Bảo Trâm trên Instagram. Mời độc giả xem video: Thiều Bảo Trâm sẽ làm từ thiện nếu có 10 tỷ đồng - Nguồn: YAN News

