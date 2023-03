Thử make up giá 50.000 đồng, cô gái nhận cái kết... ngỡ ngàng

Mới đây trên mạng xã hội, cô gái trẻ ghi lại hành trình make up ở tiệm bình dân với mức giá 50.000 đồng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Vốn hiểu đây là tiệm của thợ bình dân, giá lại rẻ nên cô cũng không quá kỳ vọng. Ngay từ bước đánh nền, cô gái đã review: “Đánh kem nền mà như tạc tượng, kem nền thậm chí tối hơn cả màu da hẳn mấy tông”. Những phần tiếp theo như tạo khối, gắn mi giả, vẽ mắt, kẻ lông mày… cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô nhận xét những công đoạn này "ố dề" khi phần khối thì nhem nhuốc, con mắt đen sì, lông mày lại vừa đậm vừa dài. Điểm hài hước nhất phải kể tới việc son môi tô không khác gì Tề Thiên Đại Thánh khiến cô gái phải bật cười. Điều khiến cô hài lòng nhất đó chính là người thợ trang điểm rất tỉ mỉ và cẩn thận, làm việc nghiêm túc. Ngoài ra, cô gái còn được làm thêm phần tóc theo dạng uốn xoăn. Cô đánh giá tóc làm khá ổn, giống với hình quảng cáo trước đó. Tổng chi phí hết 70.000 đồng trong đó 20.000 đồng cho làm tóc và 50.000 đồng cho make up. Cô cho biết bản thân cũng chẳng kỳ vọng quá nhiều nên sau khi thử thấy khá phù hợp. Đồng thời, cô cũng cho biết mình không khen hay chê vì mức giá rẻ và ở tiệm bình dân chủ thường không qua các lớp make up chuyên nghiệp. Việc make up đối với con gái cực kỳ quan trọng và mang lại hiệu quả lớn. Nhiều người bình thường trông không có nét gì nổi bật nhưng sau khi trang điểm lại “lột xác” khiến ai nhìn vào cũng ngỡ ngàng. Chính vì vậy, các cô gái chẳng ngại ngần chi tới hàng triệu đồng chỉ để make up gương mặt. Thậm chí, không ít trường hợp sau khi trang điểm, bạn bè, người thân chẳng thể nhận ra. Từ những trường hợp trên mới thấy, tiền nào của nấy, khi bạn sẵn sàng bỏ ra chi phí lớn thì chắc chắn thành quả nhận về sẽ khả quan hơn rất nhiều.

